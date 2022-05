Canciones para una liturgia vegana

Resulta indudable que Nacho Vegas despierta encendidas pasiones entre amplios sectores del indie pop estatal y lleva años encumbrado como icono de referencia.

Así que, pese a la competencia de la final de Champions, unos 400 devotos nachoveganos acudieron a la sala Oasis en la noche del sábado para asistir a la liturgia pagana del artista asturiano, que llevaba varios años de silencio discográfico, roto ahora con el reciente ‘Mundos inmóviles derrumbándose’, un trabajo que incide en sus fantasmas interiores, abordando temas que van de la muerte a la esperanza pasando por la conciencia social.

En el apartado musical, la principal novedad es que en su banda ya no figura ninguno de los León Benavente –bastante tienen con lo suyo–, si bien ello no supone cambios drásticos en el concepto sonoro con el que viene manejándose Vegas desde hace años. Abrió su actuación con ‘Belart’, pieza inicial también de su último disco, de tono solemne y sombrío, para seguir con los acentos country de ‘Detener el tiempo’ (que a uno le recuerda el ‘Me and Bobby McGee’) y temas como ‘La séptima ola’, ‘Ser árbol’, su adaptación de John Prine ‘Muerre’l branu’ (‘Summer’s end’), también en clave campestre, ‘El don de la ternura’, ‘Hablando de Marlén’ o ‘Que te vaya bien, Miss Carrusel’.

El concierto fue creciendo en intensidad en su parte final gracias a canciones como ‘Ramón In’ –con un excelente trabajo del guitarrista Joseba Irazoki–, ‘El mundo en torno a ti’, el panfleto-bomba ‘Big Crunch’, ‘La pena o la nada’ (de su álbum compartido con Bunbury ‘El tiempo de las cerezas’) o la emblemática ‘El hombre que casi conoció a Michi Panero’.

nacho vegas Músicos: Nacho Vegas, voz y guitarra; Joseba Irazoki, guitarra y banjo; Juliane Heinemann, guitarra y voces; Hans Laguna, bajo; Manu Molina, batería; Ferrán Resines, teclados. Sábado, 28 de mayo de 2022. Sala Oasis, Zaragoza. Unos 400 espectadores.

Un servidor admite que le cuesta conectar emocionalmente con el tono doliente de Nacho Vegas, con su voz monocorde y escasa de swing; ello no es óbice para reconocer el mérito de un cancionero que ahonda con intención lírica en los abismos del alma. Mas, como me dijo una amiga en un concierto de Vegas hace muchos años, sus canciones tienen más sentido del tumor que del humor. Cuestión de gustos.