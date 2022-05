'Héroe de leyenda', reedición del primer disco de Héroes del Silencio, cuarto en la lista de ventas de vinilos en España

El minielepé ‘Héroe de leyenda’ de Héroes del Silencio, editado originalmente en 1987, acaba de ser reeditado por Warner Music España y ha alcanzado el número 4 en la lista de los vinilos más vendidos en España entre el 13 y el 19 de mayo, en su primera semana a la venta. La reedición consta de vinilo más cedé, y contiene las canciones producidas en su día por Gustavo Montesano, con arreglos de la propia banda, que firmaba además la autoría de las canciones. Por la cara A están los temas ‘’Héroe de leyenda (versión maxi extendida) y ‘El mar no cesa’, mientras que en la cara B figurn ‘La lluvia gris’ y la versión original de ‘Héroe de leyenda’.

Las cifras en bruto no son significativas, porque las actuales tiradas de discos de catálogo nada tienen que ver con las manejadas en la época dorada del vinilo. Con este trabajo en cuestión se produjo una verdadera catarsis en la historia de Héroes: hace 35 años, EMI puso como reto llegar a las 5.000 copias para garantizar a los zaragozanos un contrato discográfico, y cuando la cifra de ventas llegó a las 30.000, la duda acerca de la rentabilidad del grupo se despejó por completo. La situación actual del mercado, aunque los vinilos sigan teniendo presencia, es muy distinta y las tiradas de los discos de estreno raramente superan las 4.000 copias en vinilo en España; si se habla de discos de catálogo, como es el caso de Héroes, la cantidad de partida en cada edición es netamente inferior.

Así y todo, no deja de ser significativo que ‘Héroe de leyenda’ esté en el Top 5 de una lista de ventas en 2022, y desde Warner se da por hecho que habrá al menos una nueva tirada, dado el ritmo de ventas de la inicial. En los datos de la semana pasada, Amaia figura en el número uno de ventas vinileras en España, seguida de los últimos trabajos de Florence & The Machine y Rosalía; Héroes aparecen en cuarto lugar, y Álex Ubago es el quinto con su compilado ‘20 años’. Por debajo aparecen C. Tangana (aunque lleva un año en la lista con 'El madrileño') y discos más recientes como el 'We' de Arcade Fire o los últimos trabajos de Red Hot Chilli Peppers y Michael Bublé.

‘Para siempre’, antes de final de año

Warner planea más lanzamientos de material de Héroes en los próximos meses. De hecho, antes de final de año saldrá ‘Para siempre’, el directo lanzado originalmente en septiembre de 1996 en cedé con material en concierto de las actuaciones del 7 y 8 de junio de aquél año en Madrid y Zaragoza, respectivamente. Este álbum nunca se ha editado en vinilo; esa pátina de novedad será un argumento poderoso para que los seguidores del grupo se animen a adquirirlo.

En cuanto al vinilo de la gira que reunió puntualmente al grupo en 2007, y que abarcó 10 conciertos por España y América, se planea muy posiblemente un álbum doble; su salida al mercado se planea para un momento indeterminado de 2023. Los márgenes de tiempo que manejan las contadas fábricas de vinilo aún activas en Europa, sobrecargadas de trabajo por cuestión de la escasez de proveedores de servicios, también condicionan los tiempos y volúmenes de cada lanzamiento.