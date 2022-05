'La moda, como motor para el avance social y cultural a lo largo de la historia'. Este es el lema elegido para la cuarta edición de la Aragon Fashion Week, que se celebra este año del 13 al 18 de junio, y que tiene como uno de sus platos principales el desfile que resumirá la trayectoria de The 2nd Skin Co., firma de moda española creada por el zaragozano Antonio Burillo y el cordobés Carlos Fernández y que ha vestido, entre otras, a Jennifer López, Paz Vega, Jessica Biel, Zendaya, Belén Rueda, Isabel Preysler, Paula Echevarría o Mar Flores.

Luis Aparicio, presidente de la Federación de Industrias Textiles y de la Confección de Aragón (FITCA), entidad que organiza la cita, presentaba este miércoles la programación y el cartel, obra este año de un zaragozano, Arturo Elena, y aseguraba que el sector tiene el mismo peso en Aragón ahora que hace 30 años.

Para Sara Gao, directora de Marketing de la Torre Outlet, "este encuentro pone a Zaragoza en el mapa de la moda en España. En todo el país se va a hablar de la Aragón Fashion Week". Para Carmen Urbano, directora general de Promoción e Innovación Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, "nuestro reto en estos momentos es mejorar nuestro conocimiento y reconocimiento. Somos una gran potencia productora en el sector de la moda". Y Javier Navarro, director general de Industria y Pymes, destacaba que "la moda es una manifestación cultural de primer orden. En Aragón, el sector de la confección es maduro, tremendamente competitivo y se muestra afectado por la globalización. Da empleo a miles de trabajadores".

Los desfiles se desarrollarán los días 17 y 18 de septiembre en la Plaza Central de La Torre Outlet de Zaragoza, un espacio abierto con un importante aforo para algo más de 300 espectadores. Todos ellos se proyectarán al mismo tiempo en la pantalla LED gigante localizada en dicho espacio.

El jurado del Certamen de Jóvenes Diseñadores, que celebra su XVII edición, contará, entre otros, con Antonio Burillo, Juan Carlos Fernandez (ambos diseñadores y creadores de la firma The 2nd Skin Co), Arturo Elena (celebre ilustrador de moda aragonés reconocido internacionalmente y autor del cartel de la presente edición), Carmen Torres (Secretaria General de ModaEspaña) y Luis Aparicio (Presidente de FITCA). Silvia Gil, Nieves Casaus, Irene Bielsa, Marta Aguirre, Alba Navarro y Sara Bailac presentarán las colecciones que les han llevado a la final y, en ese desfile, participarán además Álvaro Castillo y Enrique Llera con Sara Sanz, ganador y finalistas respectivamente del premio nacional de Jóvenes Diseñadores de la Mostra do Encaixe.

En el desfile de marcas aragonesas podrán verse creaciones de Bip Bip, firma especializada en punto para mujer; Original Dessin que contará con la colaboración de la escultora Soledad Franco; Protocolo; Berduque, marca joven que trabaja todas las tallas; Mariquitinas, de reciente constitución; el Gremio de Sastres y Modistos Artesanos de Aragón; DeAzabache, que presentará una colección de prendas con bordados; Julia Hostaled, con dos vestidos de noche y un traje de novia; Sastrería Carlos Gonzaga; las marcas infantiles Carmen Taberner y My Bella Moon; Elena Navarro Atelier; y Peletería Gabriel.

También habrá desfiles a cargo de las escuelas de diseño o de firmas ligadas a la moda sostenible y el emprendimiento.

Claudio Poltera, director de La Torre Outlet Zaragoza, Javier Navarro, Luis Aparicio, Sara Gao, Arturo Elena y Carmen Urbano, junto al cartel de la Aragón Fashion Week. CHUS MARCHADOR

El Patio de la Infanta de Ibercaja será la sede de las charlas y conferencias, que se desarrollarán a lo largo de los días 13 al 17. Todas se celebrarán a las 19.00, a excepción del día 17 que se desarrollará a las 12.00. Abrirá el ciclo, el 13 de junio, "La moda como motor de progreso: el ejemplo pionero de la zaragozana Pilar Lana”, a cargo de Beatriz Lucea y Ana Usieto, periodista de HERALDO. El 14 de junio, “Piel natural, un recurso sostenible”, con la participación de Elisa Álvarez y Myriam Buenaventura. Al día siguiente, 'Digital Fashion + Metaverse: Cuando el mundo de la moda innova”, por Álvaro Antoñanzas. El 16 de junio, “Como crear y lanzar una marca de moda, por Sara Gao, Isabel Paricio y María Gurrea. Y el día 17, 'Observatorio textil y de la moda: El futuro del sector”, que será impartida por Ángel Asensio.

Del 13 al 17 junio en el Patio de la Infanta, podrá verse la exposición fotográfica: “Las Babylon´s”, realizada por alumnos de Diseño de Moda y de Diseño Gráfico de la Escuela Superior de Diseño de Aragón (ESDA).

La Aragón Fashion Week está organizada por Fitca con el patrocinio de La Torre Outlet Zaragoza, la colaboración en su financiación del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, y el apoyo, entre otras instituciones, de ModaEspaña, de Cepyme Aragón, del Ayuntamiento de Zaragoza y de Ibercaja.