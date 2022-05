Y a la tercera va la vencida. El Ayuntamiento de Zaragoza, siguiendo las instrucciones del juez, convocó por tercera vez al comité de selección de grupos residentes para el Auditorio de Zaragoza para los años 2019 y 2020, y el veredicto ha sido el mismo que en las dos reuniones anteriores. Como quiera que El Triunfo de Ariadna, el grupo musical que se consideraba injustamente perjudicado por el proceso, no va a ir más allá por la vía judicial "por cansancio", las becas se pueden considerar ya firmes.

Se cierra así un proceso que ha llenado de incertidumbre a los grupos residentes: Al Ayre Español, Los Músicos de su Alteza, Amici Musicae, Enigma y las orquestas Reino de Aragón y Ciudad de Zaragoza, toda vez que el importe económico de las residencias (300.000 euros en total) ya se había percibido y gastado. El comité de selección se reunió el 23 de febrero pasado, apenas unas horas antes de que Zaragoza Cultural aprobara unas nuevas bases para las residencias, que incluyen la necesidad de motivar la resolución con la puntuación obtenida por cada participante en los apartados que valorar. A la cita faltaron cinco de los miembros del comité, presidido por José Luis González Uriol, y asistieron otros siete.

Al final, el dictamen, en el que se establecen los puntos asignados por el jurado a cada candidato por todos los criterios de valoración, uno a uno, ha concedido las becas a las formaciones ya citadas y deja fuera a otros candidatos, como la Joven Orquesta de Bandas Sonoras, la Orquesta Escuela, El Triunfo de Ariadna, Ensemble Bayona, Iberotango, Guanaroca, Coro Enarmonía o Wind Orchestra, que ya habían quedado excluidos en la primera y segunda selecciones. El juzgado había ordenado repetir la valoración de los candidatos, no empezar el proceso desde cero.

El acta del esa reunión se ha colgado en la web municipal, al igual que la tabla con las puntuaciones de todos los aspirantes, la resolución final y el acuerdo del consejo de administración de Zaragoza Cultural, del 12 de mayo de 2022, en el que se recoge que queda enterado de la citada resolución. Con el anuncio de El Triunfo de Ariadna de no seguir por la vía judicial, el caso de las residencias artísticas del Auditorio de Zaragoza puede darse por definitivamente cerrado.

La ausencia de los criterios de valoración que ahora se especifican fue una de las claves de la sentencia de la juez ordenando repetir el proceso de selección. La vicealcaldesa Sara Fernández, por su parte, siempre ha defendido la transparencia del proceso, pese al informe de los propios servicios jurídicos municipales y a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo. En esta última se daba por hecho que algunos candidatos no presentaron toda la documentación exigida en las bases. "En conclusión –decía la juez en su fallo– se considera que el proceso de selección no es ajustado a Derecho, dado que se sometieron a valoración los proyectos por el comité de selección sin fijar previamente los criterios para evaluar las valoraciones en los casos en los que los grupos solicitantes no aportaron toda la documentación exigida o la presentaron defectuosamente...".

Las bases para futuras convocatorias ya se han cambiado, sacando del comité de evaluación a representantes políticos y dejando reducido el número de sus miembros a cinco. También se ha ampliado la dotación global, de 300.000 a 450.000 euros.