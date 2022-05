Marta Vela: «La jota es tan versátil que gustó para todas las formas musicales»

Llega en bicicleta y dice: «Es la forma de ir más rápido por la ciudad». Marta Vela parece ir de prisa de prisa. Es entusiasta, curiosa, y maneja como pocos lo que ella llama las bibliotecas digitales. Ahí encuentra joyas todo el tiempo: pentagramas, cartas, referencias musicales, y eso le permite escribir de cosas tan distintas como ‘Las nueve sinfonías de Beethoven’ (Fórcola) o la monografía como ‘La jota, aragonesa y cosmopolita: de San Petersburgo a Nueva York’ (Pregunta, 2022). «El azar ha salido disparado en mi ayuda y me ha hecho algunos regalos fantásticos. La jota es universal: inspiró a grandes compositores», dice esta joven nacida en Coslada (Madrid, 1985), que vive en Zaragoza desde los 20 años. Se licenció en Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior de Aragón, en Piano y en Pedagogía del Piano, en el Conservatorio Superior de Navarra, y en Filología Hispánica, en la Universidad de Alcalá de Henares. Y da clases, a distancia, en la Universidad Internacional de La Rioja. «Mi próximo libro estará dedicado a Beethoven y Galdós», dice.

¿Cómo lo hace?

Soy madre de una criatura de un año y medio. El día es muy largo, siento una gran pasión por la música, por la historia cultural de nuestro país y de Occidente, por las artes y por literatura. He tenido un confinamiento muy productivo.

¿Cómo llegó a la jota?

Por una casualidad sensacional. Colaboraba en Aragón Radio e íbamos a terminar la temporada y yo quería hablar de un tema de música académica a la gente. Pensé: hay unas jotas por ahí pululando –la de Glinka, la de Liszt, la de Mahler, la de Falla…– y voy intentar a contar la historia. Ahí me surgió una duda porque me pregunté: estos tíos cómo han conocido la jota si nunca han venido a Aragón… ¿Dónde está ese nexo?

El único que estuvo en Aragón fue Camille Saint-Säens, ¿no?

Sí, sí, pero ya mucho después.

Sigamos con sus preguntas...

Muchos de esos compositores habían ido a Madrid, a Andalucía, pero nunca habían estado aquí. De ahí partió todo porque encontré el manuscrito de Florencio Lahoz, este compositor de Alagón, un poco desconocido al que le tenemos que ir dando movimiento…

Vayamos con él.

En cierto modo lo es. Es capital, creo yo. Encontré el manuscrito de ‘La nueva jota aragonesa’. Lo tengo escaneado. Está fechado en 1840 y es anterior a todas las jotas que se habían conocido. Ya salen ella todos los temas importantes que van a tratar los grandes compositores. Pero claro, Florencio, que nunca salió de Madrid, se quedó huérfano muy pronto, se fue de Zaragoza con 25 años. Es una persona muy reputada, como pianista, llegó a ser profesor numerario del Conservatorio de Madrid, pero murió en 1868, en un momento de mucha agitación social, política. Y yo creo que se murió sin saber la trascendencia de su gran obra ‘La nueva jota aragonesa’.

¿Cómo se expandió esta jota?

A través de Paulina García-Viardot, hija del compositor Manuel García y hermana de María Malibrán, que hizo un viaje artístico por España en 1842. Era todo un personaje: se casó con Louis Viardot, vivió durante años una relación extra conyugal con el escritor Iván Turguéniev, era una gran amiga de George Sand, que intentó vincularla con el poeta Alfred de Musset, examante suyo. Paulina se movió mucho porque sabía que su marido era republicano, traductor del Quijote, y no lo querían. Tras casarse con él le empezaron a hacer un boicot terrible en la Ópera de París, y comenzó a viajar. Y tuvo unos éxitos sensacionales. Vino en 1842 y cantó las obras de su repertorio.

¿Estuvo en Zaragoza?

No, no. Tampoco. Ese es el asunto. No, pero fue a Madrid, y ahí, en 1842 está en plena efervescencia la jota de Florencio Lahoz. Estaba en todos los salones más finos, en la corte; en todas las salas se quería tocar la jota de Florencio. Todavía no sabemos su duración pero yo le diría que entre 8 y 10 minutos. Tiene cantos aragoneses y variaciones. Sé que la jota estaba en plena efervescencia porque se publicó en 1840 y en 1841 ya se hizo otra edición. Tenemos esta manía ahora de recrear el pasado como nos gustaría que fuesen las cosas,

Marta Vela demuestra la importancia de la soprano Paulina García-Viardot en la divulgación de la jota. Guillermo Mestre.

¿Por qué lo dice?

Ahora, a Paulina, cantante, se la está poniendo de compositora y tal, porque hay que sacar mujeres compositoras, pero ella no iba de compositora… De hecho se negó a cobrar sus derechos de autor hasta la década de los 80. ¿Se lo puede creer? A ella le encantaba arreglar obras, poner letras, ajustar los acompañamientos, para dos voces, para hombres, para mujeres. Paulina publicó su jota aragonesa en 1846 pero se cree ya llevaba mucho tiempo hablando de ella en su salón al que iban Liszt, Chopin, iban los mejores músicos de la época, y figuras como la escritora George Sand.

¿Cómo sabe que su jota sonaba en París?

Porque en 1844 apareció una obra en el catálogo de Schlesinger, que era un editor musical de París, ‘La Havane’, del compositor Julian Fontana, que había emigrado de París a Cuba, y que era amigo de Chopin. ¿Dónde había conocido ese compositor la jota? En el salón de Paulina García-Viardot. Imagínese cuando vi todas estas casualidades…

¿Por qué es tan importante Paulina García-Viardot?

Paulina a partir de 1843 va a Rusia y conoció a Iván Turguéniev, con el que viviría una gran historia de amor. Y quizá conocería a Glinka, ya que canta sus obras en ruso. Creo que cuando Glinka y Liszt vinieron a España y hicieron sus jotas ya las habían oído tanto en San Petersburgo y en París; Liszt también viajó a San Petersburgo en aquella época.

Y según usted todo estaba ya en Florencio Lahoz…

En las bibliotecas digitales he encontrado 15 o 16 ediciones de la obra de Florencio Lahoz hasta 1913, y algunas de las ediciones son preciosas. La de Paulina dura cuatro minutos, es menos compleja y además lleva texto. Sale todo de Florencio Lahoz y se irradia desde París a todo el mundo. El origen de la jota, tal como la conocemos, está en Florencio Lahoz y está en cantos propios de la ribera del Ebro. Es preciso saber que una obra española, modesta, ha suscitado tanto interés en compositores. Y que llegó a Nueva York y a Broadway.

¿Qué tiene la jota?

Yo creo que tiene esa versatilidad que integra efectos de percusión, tiene melodía, es susceptible de albergar instrumentaciones y orquestaciones muy versátiles, puede ser para cantar, puede ser sinfónica, puede ser un ballet. Es tan versátil que les gustó para todas las formas musicales. Y eso es muy bonito. Piense que algunas cantantes, años después, también llevarían la jota a Nueva York. Y son muchos ya los músicos que la incorporan en sus piezas: Liszt, Glinka, Mahler, Fontana, Gottschalk, Iradier, Saint-Saëns, Manuel Falla, que viene a Fuendetodos. Y cada historia de sus piezas es una pequeño o cuento o casi una novela.