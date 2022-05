Giacomo Bassi, de Lonely Planet: "Lo que define a Aragón es el carácter unitario de sus gentes"

Aragón pertenece ya al universo Lonely Planet. La mítica colección de guías de viaje, que ya tocó territorio aragonés en su volumen dedicado a ‘Lo mejor de los Pirineos’, ha decidido publicar una entrega dedicada íntegramente a Zaragoza, Huesca y Teruel. El volumen se presentó ayer en Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Su autor, el italiano Giacomo Bassi, un antiguo periodista de finanzas reconvertido en escritor de viajes, se confiesa abiertamente fascinado por Aragón, que ha recorrido de arriba abajo durante más de cinco semanas, en las que se ha hecho más de 3.500 kilómetros. Ya había estado antes en la comunidad autónoma, aunque ahora ha partido prácticamente de cero.

"Casi todo el mundo cree que escribir guías de viaje es un trabajo fácil y descansado, pero no: te despiertas a las 7 de la mañana y te acuestas a medianoche, y de principio a fin estás solo, no paras quieto, haces un millón de preguntas al día, llamas a puertas que no te abren y pruebas varios restaurantes a la vez casi sin tiempo para comer de verdad. Por lo demás, la editorial te da absoluta libertad para trabajar: te ofrece un pago por lo que escribas, una cantidad diaria de gastos fijada por lo que se supone que es la media de lo que se gasta un turista en ese territorio, y una fecha de entrega. No te impone nada más. Siempre escribimos lo que queremos, no hay un ánimo enciclopédico".

Definir Aragón no le resulta fácil: "es un mezcla de paisaje, arquitectura y arte unida por el hilo en común del carácter aragonés. Si viajas por Cerdeña (la isla en la que nació) descubrirás enormes diferencias entre el carácter de la gente del norte y la del sur. En Aragón me he encontrado más homogeneidad que en otros lugares. Y mucha amabilidad. En nuestro trabajo a menudo te conviertes en alguien muy molesto, porque vas con prisa y no dejas de preguntar y pedir cosas. Y en Aragón todo el mundo me ha tratado con extrema amabilidad".

¿La mayor sorpresa? "El Patio de la Infanta –señala–. No solo como obra de arte en sí, dentro de un edificio moderno, acristalado, sino también por la historia que tiene detrás. La Seo y el Pilar son brutales, pero lo que más me ha sorprendido es el Patio de la Infanta".

¿Una desilusión? "La mayor desilusión me la he llevado en el Pirineo, no por el espacio y el paisaje en sí, sino por la cantidad de gente que, en lugar de disfrutar del paisaje increíble e imbuirse de él, lo que busca es sacar una serie de fotografías y volver con ellas a casa habiendo convertido ese paisaje tan maravilloso en una especie de trofeo. En los últimos años ha cambiado mucho la forma de viajar y creo que deberíamos volver a hacerlo un poco como antes, queriendo conocer bien la cultura y las gentes que se visitan. En cualquier caso, este fenómeno no es exclusivo del Pirineo aragonés. Pasa, por desgracia, en todo el mundo".

Los autores de Lonely Planet no son mochileros a la antigua usanza, aunque "se duerme donde se puede", reconoce Bassi. Prueban todo de lo que escriben (durante su estancia en Aragón hizo barranquismo en Huesca, varias excursiones, senderismo, una ruta por los Monegros...). No anuncian su llegada ni revelan el trabajo que están haciendo a quienes se encuentran por el camino. No intentan aprovecharse de su condición de autores de guías de viaje. "El lector de nuestros libros sabe que paga 25 euros por ellas y que eso sirve para abonar el sueldo del autor y para los gastos que ha tenido en su recorrido. La buena información tiene un precio. He sido periodista y no creo en la información gratuita o barata. Si lo es, hay truco detrás".

¿Se ha callado cosas? "Bastantes –confiesa el autor–. O porque no me han gustado y, por tanto, no tenía sentido incluirlas en la guía. O porque me han gustado mucho: en ese caso, solo me callo lo que sé que puede ser perjudicial". Bassi se ha quedado, eso sí, con las ganas de participar en la recolección de la trufa en Teruel, pero quizá eso quede para otra guía. Del apartado gastronómico destaca desde las migas hasta el vino del Somontano. "Además de su enorme calidad, han sabido construir una cultura en torno a él, logrando que convivan bodegas en edificios tradicionales con otras diseñadas por grandes arquitectos contemporáneos".

¿Dónde comprar?

Las Lonely Planet son guías de autor y eso se advierte desde la primera página. Tienen también un componente ‘cotilla’, el de ver qué le ha llamado la atención al escritor, porque habitualmente huye de lugares trillados.

Así, por ejemplo, en el apartado de compras en Zaragoza en la guía recién publicada se recomiendan tan solo siete tiendas y algunas no muy conocidas: Fantoba, Sommes Demode, La Gramola (discos de segunda mano), el taller de cerámica Sehahechotrizas, el Mercado Central, la juguetería Kits y la tienda-taller de restauración Mù.

En Teruel, por su parte, solo se destacan tres establecimientos: la confitería Muñoz, las cerámicas de Domingo Punter y Jamones Emilio.

Y, en Huesca, Bassi ha elegido otros tres locales comerciales, La Confianza y las pastelerías Vilas y Ascaso.

También hay recomendaciones de otras ciudades aragonesas. En Jaca, por ejemplo, apuesta por la tienda de actividades al aire libre Taiga Outdoor, la Librería El Siglo y Bodegas Santamaría.

Si hablamos de restaurantes, Bassi es más previsible y destaca, en Huesca, Tatau, La Goyosa, La Botería, El Origen y Lillas Pastia. En Teruel, el Gran Café Teruel, el Mesón El Óvalo, Yain y La Barrica. Y en Zaragoza, Casa Lac, El Melí del Tubo, Bodegas Almau, La Republicana, El Fuelle, Nómada Street Food y Gente Rara, aparte de las delicias gastronómicas del Tubo.

