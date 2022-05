El Ayuntamiento de Zaragoza reduce a la mitad su aportación al Eifolk y lo condena a desaparecer

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recortado a la mitad la aportación que tradicionalmente venía haciendo al Encuentro Internacional de Folclore Ciudad de Zaragoza y, de hecho, lo ha condenado a desaparecer. De paso ha conseguido un imposible: poner de acuerdo a toda la oposición, en un arco político que va desde Vox a Podemos, a la hora de reclamar una solución para el festival, que se celebra a principios de septiembre en la capital aragonesa desde hace 31 años. Desde la organización se han iniciado contactos (DGA, DPZ) para encontrar un patrocinador que aporte los 30.000 euros que faltan antes de la fecha marcada en rojo en el calendario, el 15 de junio. Si llegado ese día no ha aparecido un patrocinador, el Eifolk será cancelado. Y probablemente desaparecerá para siempre.

"Este año teníamos previsto invitar a grupos de cinco países extranjeros: Costa Rica, Colombia, Indonesia, Italia y Eslovaquia -relata Ángel Martínez, el coordinador del festival-. Además, por parte española, invitábamos a grupos de Galicia, Extremadura y Cataluña. Y, en un año en el que se lanza la candidatura de la jota a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, queríamos hacer algo especial para apoyarla. En los últimos años el Ayuntamiento aportaba a la celebración en torno a los 50.000 euros. El año pasado fueron 35.000, más el coste de alojamiento de todos los invitados. Este año ha reducido la aportación a 20.000, y sin alojamientos. Y los números no cuadran; así es imposible celebrarlo".

El acuerdo de la oposición a la hora de pedir un cambio de postura en el Ayuntamiento se puso en escena ayer en la Comisión de Cultura, Proyección Exterior, Participación y Relación con los Ciudadanos, donde todos los grupos habían planteado cuestiones sobre el tema. Según explicaba la vicealcaldesa, Sara Fernández, "es un festival que ha ido cayendo de público" y reveló que el año pasado, descontado el efecto de reducción de aforo a causa de la pandemia, había "caído un 24%. En los tres días que hubo actuación en el Auditorio se registraron 221, 360 y 388 asistentes. En total, 969". Para Martínez, las cifras no revelan la realidad. "No las pongo en duda -aseguraba este viernes-, pero no se cuenta todo. Y es que nos contraprogramaron. En el Auditorio, y en las mismas fechas, se celebró Zarajota, unas jornadas culturales en torno a la jota y el folclore donde la entrada, además, era gratuita. Y el público del folclore es el que es. Además, aún padecíamos el efecto de la pandemia".

En la comisión, Amparo Bella, de Podemos, destacó que el Eifolk es "uno de los eventos de mayor trascendencia de Zaragoza" y comparó los 50.000 euros "que necesitan para que sea viable", con los 150.000 que tiene de presupuesto el Saraqusta Film Festival. Luisa Broto, de Zaragoza en Común, se preguntaba "¿qué está ocurriendo en Zaragoza Cultural para que se trabaje con esta incertidumbre?". Y Antonio Barrachina, del PSOE, destacó que es un festival "de reconocido prestigio" y que hay cuatro ayuntamientos de Aragón que ya colaboran económicamente con él, por lo que no se entiende la postura municipal. Carmen Rouco, de Vox, había presentado también una interpelación, y este partido, además, dio una rueda de prensa hace unos días denunciando el recorte.

Sara Fernández se defendió alegando que "no se ha roto con el festival", sino que "se ha disminuido la aportación municipal, en función del interés que despierta entre el público". "La propuesta municipal es de 20.000 euros y los gastos derivados del Auditorio -añadió-. Nos gustaría que la organización recuperara el apoyo económico de DPZ y DGA, que en otro tiempo tuvo el festival y que perdió". En esa tarea está, con la fecha límite del 15 de junio en el horizonte.