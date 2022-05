Tom Cruise deslumbra en Cannes con la espectacular secuela de 'Top Gun'

Tom Cruise regresó a Cannes tras 30 años sin aparecer por el certamen francés y lo hizo a su manera, aterrizando su propio helicóptero. Llegó para presentar uno de sus personajes icónicos; el capitán Pete Mitchell (Maverick) de 'Top Gun', que vuelve a la gran pantalla con sus gafas de sol, su chupa militar y su moto de gran cilindrada. Cruise estuvo este miércoles en el Festival de Cine de Cannes presentando la secuela de 'Top Gun', estrenada en 1986, 'Top Gun: Maverick'. Antes, el actor, que cumple 60 años este próximo julio, recibió un tributo a su carrera y explicó que sus películas están hechas para el cine. "Nunca tuve la intención de estrenar 'Maverick' en plataformas, esta es una película para la gran pantalla", dijo Cruise, a quien los críticos de Hollywood declaran la "última gran estrella del cine". De alguna manera, Cruise vino a decir que si el cine muere, morirá su sueño, y él piensa hacer todo lo posible por seguir manteniéndolo con vida. "Ir al cine es lo que más me importa. Es mi sueño. Estamos todos unidos frente a una gran pantalla disfrutando de la experiencia aunque hablemos diferentes idiomas y vengamos de diferentes culturas. Cuando nos sentamos frente a la gran pantalla, formamos una comunidad donde nos unimos a compartir experiencias. Entiendo el negocio, lo estudio todo el tiempo, pero hay películas que necesitan una forma muy específica de rodarse, películas que no pueden verse en una televisión. Yo no busco hacer una gran taquilla el primer fin de semana de estreno. Yo busco la distancia larga, entretener y emocionar. A mí me encanta la experiencia de ir al cine", remachó.

A Cruise no se le olvida cómo brillar ante su público, de hecho, aseguró haber venido a Cannes a celebrar el cine. "Los actores antiguos, los de antes, mostraban sus habilidades. Se preocupaban de estudiar baile, de estudiar canto; ese sistema de hacer películas ha pasado y se fue con ellos. Yo, cuando hago una película, estudio y me preparo para aprender diferentes habilidades. Incluso cuando no ruedo, si veo algo que acapara mi interés, pienso en cómo ponerlo en practica dentro de alguna película".

'Top Gun: Maverick' llegó al Festival de Cannes cuatro años después de rodarse y una semana antes de estrenarse en los cines de todo el mundo. La secuela de la superproducción, que descubrió a la élite de los pilotos americanos en la época de la presidencia de Ronald Reagan, cuenta con los mismos elementos que en los 80 convirtieron a Cruise en estrella. "Durante la pandemia hablaba con los dueños de los cines cerca de mi casa y les decía que aguantaran, que pronto estrenaría 'Top Gun: Maverick' y 'Misión Imposible' porque las dos son películas rodadas para estrenarse en los cines". 'Top Gun' fue uno de los grandes éxitos de taquilla del productor Jerry Bruckheimer, un filme realizado en colaboración con el Pentágono, que salió a la luz en 1986, cuando las encuestas mostraban que muchos estadounidenses tenían dudas sobre el ejército. Tras su estreno, los pilotos de la Fuerza Aérea se pusieron de moda.

La película, una celebración al espíritu de la aviación con espectaculares escenas combinadas con una banda sonora emocionante gracias a la envolvente 'Take my breath away', no solo generó 330 millones de euros en la taquilla, sino que demostró su valor a la hora de resucitar la imagen de las Fuerzas Armadas. Casualidad o no, el estreno de 'Top Gun 2' llega cuando EE. UU. y Europa están inmersos en el conflicto de Ucrania. Tom Cruise, que protagonizó aquella primera entrega junto a Kelly McGillis y Val Kilmer, tenía 24 años cuando estrenó aquel filme que catapultó su carrera.

La nueva entrega, que supera en espectacularidad a la anterior, suena incluso para los Oscar de 2023 a tenor de las críticas que está recibiendo por parte de los que ya han visto la película. La cinta es otro homenaje a los hérores del aire, con pilotos que compiten entre ellos, cumplen órdenes y muestran sus habilidades en momentos de peligro.

Casi cuatro décadas después, Paramount Pictures estrena la secuela de una cinta que ni el mismo protagonista quería hacer tras la muerte de su director, Tony Scott. Cruise reconoció también haber estado esperando que la tecnología llegara al punto de poder trasladar a la audiencia a la cabina de un avión. "Quería tener al público dentro del F/A-18. Era ahora o nunca. Estoy muy orgulloso de lo que hemos logramos porque todos los que han participado han hecho un trabajo extraordinario".