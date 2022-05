El guitarrista Eric Clapton, escéptico sobre las vacunas, se contagia de covid

El guitarrista Eric Clapton, que ha mostrado abiertamente su escepticismo por las medidas tomadas durante la pandemia y contra las vacunas anticovid, ha contraído el virus, lo que le ha obligado a cancelar momentáneamente parte de su actual gira.

El artista británico confirmó en su página de Facebook que se ha visto afectado por el virus y señaló que había dado positivo por covid después de actuar en el Royal Albert Hall de Londres a principios de este mes, lo que le obligaba a cancelar sus actuaciones en Zúrich (Suiza) y Milán (Italia).

"Sus asesores médicos le han dicho que si reanudara los viajes y volviera al trabajo demasiado pronto podría retrasar sustancialmente su recuperación total", asegura la publicación.

Más información Bill Gates, criticado por antivacunas y negacionistas tras contagiarse de covid

"Eric también está ansioso por evitar transmitir cualquier infección a cualquiera de su banda, equipo, promotores, su personal y, por supuesto, a los fanáticos", subraya.

El guitarrista, de 77 años, añade que le resulta "muy frustrante que, después de haber evitado el covid durante el encierro y durante todo el período en que las restricciones de viaje han estado vigentes, haya sucumbido al virus en este momento".

Los promotores de sus espectáculos aseguran que reprogramarán su actual gira 'Nothing but the blues' y anunciarán en breve las fechas de sus nuevos conciertos.

El guitarrista británico es uno de los pocos artistas que se ha mostrado contrario a las medidas de confinamiento y restricción de movimientos adoptadas por las autoridades durante la pandemia.

Según dijo en unas recientes declaraciones del exmiembro de Cream al canal de YouTube 'The Real Music Observer', los vacunados contra la covid-19 se encuentran "bajo hipnosis" por el "bombardeo con mensajes subliminales".