Definitivamente, el cine hecho por mujeres en España vive uno de sus momentos más dulces. Reciente el éxito de Carla Simón con la estupenda ‘Alcarrás’, la cartelera recibe hoy una nueva muestra de talento femenino. Lo firma como directora y guionista Alauda Ruiz de Azúa, para la que este es, en realidad, su largometraje de presentación –además de varios cortos, también hizo ‘Eres tú’, que creo no llegó a estrenarse–, y se titula ‘Cinco lobitos’.

Ganador casi absoluto del Festival de Málaga, habiendo obtenido, entre otros, los premios a mejores película y guión, ‘Cinco lobitos’ es una historia basada en la vida misma. Una vida mirada siempre desde el sentimiento, el estilo y el aire que solo saben desprender en su oficio quienes saben mucho de relaciones personales, de intimidad, de problemas familiares y de secretos nunca desvelados. Todo lo cual se transmite al espectador de manera tan intensa como sensible, con un amplio conocimiento del material narrativo que se lleva entre manos.

Cómo no identificarse de alguna manera con alguno de los tres personajes que se citan en esta hermosa película dramática. Cómo no entender y solidarizarse con esa joven madre que adora a su bebé, pero que se siente incapaz de cubrir todos los frentes. Cómo no sentirse cerca de esa mujer casada desde hace décadas con un hombre que nunca le hizo mucho caso y, ella misma, dura, estricta y poco cariñosa; o cómo no aceptar a ese padre y marido que sabe poco de responsabilidades y, aparentemente, tan falto de sutileza.

‘Cinco lobitos’ es una buena, interesantísima y bella película dramática, gracias, precisamente, a la exquisita sensibilidad y buen oficio de su directora y sus magníficos actores.