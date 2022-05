El Santuario del Sol de la ciudad celtibérica de Segeda, en Belmonte de Gracián, comarca de Calatayud, ha iniciado la carrera para convertirse en Patrimonio de la Humanidad. El proyecto lo han lanzado hace unas horas en el Museo Arqueológico Nacional los especialistas que han trabajado en los últimos años en el enclave: Gloria Fernández García, investigadora del Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda; PIlar Burillo, investigadora del Instituto Serranía Celtibérica; y Francisco Burillo, catedrático de la Universidad de Zaragoza en el campus de Teruel. Los tres han ofrecido la conferencia 'Influencias mediterráneas en la configuración de la cultura celtibérica', dentro de las Jornadas de Actualidad de la Investigación Arqueológica en España.

¿Tiene posibilidades el Santuario del Sol de ser declarado Patrimonio de la Humanidad?. Según los arqueólogos, todas. "La Unesco encargó a una comisión de especialistas en patrimonio el establecimiento de una serie de criterios para incluir en la Lista de Patrimonio Mundial a los elementos del patrimonio astronómico que lo merecieran. La comisión presentó esa lista de criterios ante la asamblea general que se celebró en Brasilia en 2010, y la Unesco creó posteriormente 'The Portal to the Heritage of Astronomy' para apoyar las posibles nominaciones y proporcionar asesoramiento para la preparación del expediente -relata Francisco Burillo-. En el caso de España únicamente se ha reconocido hasta ahora el 'Risco caído y las montañas sagradas de Gran Canaria', inscrito en 2019. El Santuario del Sol cumple todos los requisitos exigidos, incluso en mayor medida que el bien canario". Entre otras muchas cosas, se piden integridad, autenticidad, valor universal excepcional... Todo ello ya le fue reconocido al Santuario del Sol de Segeda en el Congreso Internacional de la Sociedad Europea para la Astronomía, que se celebró en la ciudad portuguesa de Evora en 2011. Entre los 120 especialistas de todo el mundo que asistieron a la cita se encontraba Clive Rugle, director de proyectos de 'Heritage of Astronomy'.

"El santuario es un caso único en el mundo -añade Burillo-, y cuando sea declarado Patrimonio de la Humanidad servirá para reimpulsar el estudio y los trabajos en todo el yacimiento, donde no se trabaja desde hace casi una decena de años". Tiempo atrás se intentó que el yacimiento fuera declarado Patrimonio de la Humanidad basándose en su importancia y en que en el año 153 antes de Cristo Roma se viera obligada a adelantar las elecciones de sus cónsules al 1 de enero por la guerra que mantenía con ese poblado celtibérico, y que ello dio pie a que se cambiara el calendario y que, a partir de entonces, empezara el año el 1 de enero. Ahora la estrategia es distinta y se busca la declaración solo para el santuario, construcción única en su género, que la ciudad celtibérica levantó a casi un kilómetro de distancia de sus murallas. Es una plataforma horizontal de 347 metros cuadrados, limitada por piedras de yeso y rellena en su interior por losas de piedra. La estructura se articula en torno a una piedra con un ángulo de 120 grados que, estudios realizados por Manuel Pérez, de la Universidad de Salamanca, tiene una particularidad que la hace excepcional. La bisectriz de esa piedra angular se alinea con el relieve más destacado del horizonte, el cerro de la Atalaya, justo donde el Sol se pone en el solsticio de verano, el 21 de junio, el día más largo del año; y a 90 grados de la piedra angular con el muro menor, se orienta con otro punto destacado del horizonte, el monte de Valderrando, donde el Sol se oculta en los equinoccios de primavera, 21 de marzo, y otoño, 21 de septiembre, cuando el día tiene la misma duración de la noche. Esta particularidad no solo revela el alto conocimiento astronómico de la cultura celtíbera, sino que prueba que el enclave tenía un carácter sagrado, donde los celtíberos entraban en contacto con la divinidad solar. Además, el lado mayor de la plataforma se alinea con el orto de la luna llena en su parada durante el solsticio de invierno, lo que supone la traducción en piedra del Ciclo Metónico, de 19 años de duración, calculado por el astrónomo griego Metón para establecer el calendario lunisolar ático.

Los movimientos en favor del Santuario del Sol como Patrimonio de la Humanidad se producen cuando el Gobierno aragonés ha apostado por la astronomía como motor de desarrollo. El planetario de Walqa se inauguró en 2012 y está previsto que en los próximos meses se presente Galáctica en Arcos de las Salinas, Teruel. Desde 2012 está sobre la mesa el proyecto Cosmóbriga, que tiene como objetivo crear en Europa un centro dedicado a la astronomía cultural, cuyo epicentro sería el Santuario del Sol de Segeda. El Ayuntamiento de Mara tiene espacio para situar un planetario móvil y acondicionar un aula didáctica.