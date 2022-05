Love of Lesbian: "Seríamos los menos votados de la historia de Eurovisión"

Con un cuarto de siglo de carrera musical a sus espaldas, la banda española de rock Love of Lesbian no se ve en Eurovisión. Creen que su estilo resultaría demasiado "corta venas" para seducir en el célebre festival europeo, aunque no descartan componer una canción para que la interprete otro artista.

"Respetándolo mucho, no tiene nada que ver con el estilo que hacemos nosotros, que somos un poco más 'corta venas' y seguramente seríamos el grupo menos votado en la historia... que también podría pasar y ser bonito, y pasar a los anales de la historia. Pero nunca mejor dicho: a los anales", bromea en una entrevista con Efe el cantante de Love of Lesbian, Santi Balmes.

A priori, el grupo "indy" de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) que ha dejado para la posteridad temas como "1999" o "Club de fans de John Boy", no pega en Eurovisión. Pero cosas más raras se han visto y los propios músicos, que siguieron la final del festival el pasado sábado, se han preguntado si serían capaces de hacerlo.

"Yo lo pensé, porque este año, por ejemplo, estuvo un grupo como Varry Brava en las semifinales. Y yo me planteaba: ¿lo haría o no lo haría? Pero no me veo, seríamos poco honestos y es una cosa que nos costaría bastante", dice el batería, Oriol Bonet.

"Componer igual sí", desliza el cantante, que hace un inciso para felicitar a la española Chanel por su tercer puesto: "de verdad, lo hizo muy bien, fue una coreografía impresionante y nuestros 'parabens'".

Tocar en Eurovisión sería una de las pocas cosas que les quedan por hacer a Love of Lesbian, un grupo que empezó a hacer música en 1997 y que, casi un cuarto de siglo después, acaba de abrir una puerta nueva con una gira europea.

Tras tocar en América Latina y Estados Unidos, ahora llevan su último disco, "Viaje Épico Hacia la Nada (V.E.H.N), al viejo continente, con un concierto inaugural en Bruselas (17/05) y actuaciones en París (19/05), Berlín (23/05), Múnich (24/05) y Londres (25/05).

"Era imprescindible abrir un poco de fronteras tras el bajón de la pandemia, para abrir nuevos mercados, aunque quede muy empresarial decirlo. También probarnos en otras tesituras, con un público diferente, más reducido que en otras ocasiones", dice Balmes.

Ese formato más íntimo -con unas 400 personas de público en la sala Madeleine de Bruselas- es también una forma de "redescubrir a la banda" en un registro distinto al de los grandes festivales y conciertos a los que están acostumbrados ellos y su público.

"Las canciones suenan diferentes, la banda nos movemos de forma distinta... es salir de la zona de confort y volver a la arena", dicen el cantante y el batería de un grupo que tardó en explotar.

"Creo que fue un acierto que la gente nos diera su reconocimiento a partir de una cierta edad, con 35 ya. Dejamos de trabajar para dedicarnos a esto en el año 2010 (Blames en 2009) y para mí fue un acierto que no nos pillara con 25 años porque si no, no sé dónde estaríamos", resume Oriol Bonet.

"No tendríamos dientes, igual", apostilla Balmes, líder de una banda de estrellas del rock que rondan los cincuenta y tienen hijos adolescentes.

"El reconocimiento nos vino en una buena época, en una época en la que nacía mi tercer hijo, así que nada de hacer el tonto, aunque hemos hecho alguna locura, pero fue todo como muy responsable, muy natural, todo con mucha honestidad. Y lo que nos ocurre es que nos vemos con cincuenta disfrutando de lo que hacemos, con quién lo hacemos y para quién lo hacemos", dice Bonet.

Santi Balmes, Jordi Roig y Oriol Bonet (a los que más tarde se incorporaría Julián Saldarriaga y Dani Ferrer), son amigos. Lo eran antes de publicar 11 discos y lo siguen siendo con miles y miles de kilómetros en el contador.

"Y lo fundamental es eso. Nunca nos da pereza subirnos a una furgoneta porque lo que hacemos es reírnos muchísimo y creo que se ha forjado una familia que si no la tuviéramos la echaríamos de menos", comenta el cantante.

No hacen planes a largo plazo, no saben dónde ni cómo estarán dentro de diez años ni la semana que viene, dicen, pero por ahora no se plantean parar.

"Vamos a hacerlo durar mientras nosotros nos veamos honestos en le escenario", aseguran los "lesbianos".