Los dolores profundos en el fondo nunca se van. A pesar de la circunstancia, por la manera en que afectan hay momentos en los que se siente que vuelven. ‘La maniobra de la tortuga’ escenifica esa traumática activación a partir de la figura de un policía francés defenestrado por todo lo que removió al intentar encontrar al asesino de su hija y de la realidad de miedo y sufrimiento de una enfermera maltratada. Él no puede evitar investigar por su cuenta la muerte violenta de una adolescente colombiana y ella, sumida en las secuelas psicológicas, recibe llamadas que anuncian el regreso de la amenaza. Los dos personajes, vecinos que no se conocían, se encuentran y se ayudan, vínculo que no obstante no centra la narración, estructurada en torno a los pasos del atormentado inspector. Aunque en el desarrollo surgen varios peros, la película de Juan Miguel del Castillo, director de ‘Techo y comida’ y del documental ‘La tragedia de Biescas’, interesa por el tono que le confieren el enfoque elegido para mostrar Cádiz y el perfil de Fred Tatien en el rol protagonista, carga arquetípica incluida.

La situación emocional de la mujer encarnada por Natalia de Molina presenta recorrido dramático, aspecto que convive con el hecho de que algunos detalles de la actuación y de la descripción no terminan de convencer. La idea subyacente en el tratamiento formal, encaminado a reflejar hasta qué punto la envuelve el miedo, supone en todo caso un acierto.

'La maniobra de la tortuga' *** Dirección: Juan Miguel del Castillo. Guión: Juan Miguel del Castillo y José Rodríguez, a partir de una novela de Benito Olmo. Intérpretes: Fred Tatien, Natalia de Molina, Mona Martínez, Ignacio Mateos. 'Thriller' y drama, 103 minutos. España, 2022.

La obra, basada en el libro de Benito Olmo, introduce atractivos apuntes críticos sobre las inercias instaladas en el funcionamiento policial y en la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, la primera vertiente no se explora tanto como gustaría, a lo que se suma que la exposición de la deriva del agente resulta menos satisfactoria camino de la resolución, y la segunda depara un cierre chocante y con intención discursiva articulado de modo muy poco afinado.