Ángel Orensanz volverá a ser anfitrión de la Semana de la Moda de Nueva York

En una continuación de lo que viene ocurriendo en los últimos años, y salvando las interrupciones provocadas por la pandemia, la sinagoga neoyorquina del escultor oscense Ángel Orensanz volverá a albergar el próximo mes de septiembre la New York Fashion Week by The Society, correspondiente a las colecciones que los principales diseñadores y los talentos emergentes airearán en la primavera y el verano de 2023.

Los fastos tendrán lugar entre el jueves 8 y el domingo 11 de septiembre, con una sesión inaugural en la primera jornada, dos el viernes y cuatro el sábado y el domingo.

Este año ya hubo semana de la moda en la Gran Manzana: fue el pasado mes de febrero, con desfiles incluidos en la referida sede de la Ángel Orensanz Foundation (AOF). Fueron días grandes para creadores como Mike Eckhaus Latta y Zoe Latta, Telfar, Connor McKnight, Saint Sintra, Elena Vélez, Judy Turner o Loring, entre muchos otros. En la sede de la AOF se disfrutó especialmente de los desfiles de Phor Popes, Kenneth Barlis y Saima Chaundry. “La verdad es que cuando llega la gente de la moda, la sinagoga se llena de una luz especial, un ambiente único. Estamos acostumbrados a recibir a grandes celebridades, pero los días de la Fashion Week tienen un sabor único”, explicaba desde París el artista nacido en Larués, que ha pasado buena parte de la pandemia en su residencia del barrio de Marais, con puntuales retornos a Nueva York.

Orensanz se considera igualmente ciudadano del SoHo: no en vano lleva más de cuatro décadas residiendo de manera regular en la ciudad que nunca duerme. “Nueva York tiene algo inimitable; ojo, igual que la provincia de Huesca, donde nací y donde está el museo que lleva mi nombre, en Sabiñánigo. La ciudad de Nueva York me ha dado grandes momentos, y he tratado de corresponder con trabajo de calidad”. El escultor tiene obras en medio mundo, y sigue participando con frecuencia en colectivas tanto en París como en la propia ciudad de Nueva York.

La sinagoga ha sido escenario de numerosos rodajes, además de ser un centro habitual de celebraciones para la alta sociedad neoyorquina. Uno de los momentos mágicos que vivió el lugar en los meses de restricciones por la pandemia fue la grabación de un audiovisual para MTV que reunió a Lady Gaga con el veteranísimo crooner Tony Bennett.

Relación de premiados en los Jábega. El primero por la derecha es Angel Orensanz. HA

El dueño de la sinagoga de Norfolk Street y fundador del museo serrablés bautizado con su nombre ha sido objeto de un homenaje reciente desde la ciudad de Málaga; fue reconocido en la séptima edición de los premios Jábega en el Centro Pompidou Málaga, en presencia del alcalde de la ciudad de Málaga Francisco de la Torre Prados. Allá se otorgó un galardón a la Ángel Orensanz Foundation de Nueva York por su labor cultural y trayectoria internacional; otros premiados de la noche fueron la La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, la Agencia Pública Casa Natal de Picasso o Soho Boutique Hotels.