Minimalismo con trinos

Era la primera vez que actuaba en la ciudad Esmerine, prestigiosa formación canadiense que practica una suerte de música de cámara experimental, mas las expectativas –sin ser un mal concierto, ni mucho menos– no terminaron de cumplirse. De entrada, se echaba de menos en el escenario la presencia de la chelista Rebecca Foon, uno de los dos pilares creativos de Esmerine junto al percusionista Bruce Cawdron (de la banda de post-rock Godspeed You! Black Emperor), pero luego supimos que había una razón de peso: su madre había fallecido el día anterior y debido a su enfermedad Foon no había viajado a Europa.

Evidentemente, un contratiempo así trastoca todos los planes previstos y por fuerza ha de afectar tanto al repertorio como a la forma de plantear los conciertos. Así las cosas, el combo de Montreal hizo lo que pudo por adaptarse a las circunstancias y salir airoso del envite, cosa que consiguió con más fortuna en unos momentos que en otros. La propuesta de Esmerine busca confluencias entre la música de cámara, el minimalismo, el post-rock y los influjos étnicos, y requiere cierta predisposición anímica por parte del oyente para sumergirse en sus ‘landscapes’ sonoros.

En ausencia de su chelista, los otros tres integrantes de la banda se multiplicaron en el uso de una amplia panoplia de instrumentos, a menudo de forma poco ortodoxa: teclados, batería, marimba y percusiones, corneta, violín electrónico, bajo, una especie de kora de elaboración casera (con un tom de batería en vez de la usual calabaza), efectos electrónicos, arcos de violín aplicados sobre los laterales de la marimba para crear glissandos... y a todo ello habría que añadir el acompañamiento coral de los trinos de los pájaros que sobrevolaban el patio del antiguo Matadero. Aunque predominaron los paisajes de tipo minimalista y repetitivo, al final varias piezas de inspiración africana y turca animaron la sesión.