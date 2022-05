Qué países participan en Eurovisión y el orden de actuación

Ya no queda nada para que los sucesivos espectáculos que Eurovisión 2022 tiene preparado al mundo centren todas las miradas. Mientras las esperanzas españolas van desinadas al 'Slomo' de la representante nacional Chanel Terrero, las apuestas y las reproducciones de las canciones sitúan a Ucrania como la gran favorita. No obstante, la confianza en el polémico regaetón de Chanel es plena. Desde la ciudad transalpina de Turín (Italia),

We Are Domi: 'Lights Off'WRS: 'Llámame'MARO: 'Saudade, Saudade'The Rasmus: 'Jezebel'Marius Bear: 'Boys Do Cry'Alvan & Ahez: 'Fulenn'Subwoolfer: 'Give That Wolf A Banana'Rosa Linn: 'Snap'Mahmood & Blanco: 'Brividi'Chanel: 'SloMo'S10: 'De Diepte'Kalush Orchestra: 'Stefania'Malik Harris: 'Rockstars'Monika Liu: 'Sentimentai'Nadir Rustamli: 'Fade To Black'Jérémie Makiese: 'Miss You'Amanda Georgiadi Tenfjord: 'Die Together'Systur: 'Með Hækkandi SólZdob şi Zdub & Advahov Brothers: 'Trenulețul'Cornelia Jakobs: 'Hold Me Closer'Sheldon Riley: 'Not The Same'Sam Ryder: 'SPACE MAN'Ochman: 'River'Konstrakta: 'In Corpore Sano'Stefan: 'Hope'