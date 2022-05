¿Cuándo ganó España Eurovisión?

Chanel Terrero representa a España en este 2022 con la esperanza de quedar en una buena posición en la clasificación final de Eurovisión. El show preparado para la canción de 'SloMo' brilló en los ensayos y se espera que en la actuación oficial haga disfrutar a público y televidentes. El escenario de Pala Alpitour de Turín (Italia) dictará sentencia. España lleva participando en Eurovisión desde 1961 y, desde entonces, ha habido tanto alegrías como tristezas.

La primera gran alegría llegó en 1968, con la actuación de Massiel en Londres y el tema, ya mítico, 'La la la'. De este modo, el triunfo llegó siete años después de que España comenzara su participación en el Festival de la Canción. Massiel, que pugnó junto a Joan Manuel Serrat, cuya condición era cantar en catalán, saltó al olimpo de la música con 29 puntos. ¿La segunda alegría en Eurovisión se haría de rogar? Para nada.

Será recordada para siempre la gala del año siguiente, en 1969, en la que se alzaron hasta cuatro ganadores: Francia, Reino Unido, Holanda... y España. Y es que las posibilidades de empate no existían entonces. Desde entonces cambió la norma. Ahora, en caso de empate entre dos o más canciones, el triunfo se lo llevará el país que más puntuaciones máximas obtuviera. Pero, como decíamos, en 1969 España también fue ganadora con el 'Vivo cantando' de Salomé.

Además de esas dos victorias, los mejores puestos de España en Eurovisión los han ocupado Karina con un 'Un mundo nuevo' en 1971; Mocedades con 'Eres tú' en 1973; Betty Missiego con 'Su canción' en 1979; y Anabel Conde con 'Vuelve conmigo' en 1995.

1. República Checa

2. Rumanía

3. Portugal

4. Finlandia

5. Suiza

6. Francia

7. Noruega

8. Armenia

9. Italia

10. España

11. Países Bajos

12. Ucrania

13. Alemania

14. Lituania

15. Azerbaiyán

16. Bélgica

17. Grecia

18. Islandia

19. Moldavia

20. Suecia

21. Australia

22. Reino Unido

23. Polonia

24. Serbia

25. Estonia

We Are Domi: 'Lights Off'WRS: 'Llámame'MARO: 'Saudade, Saudade'The Rasmus: 'Jezebel'Marius Bear: 'Boys Do Cry'Alvan & Ahez: 'Fulenn'Subwoolfer: 'Give That Wolf A Banana'Rosa Linn: 'Snap'Mahmood & Blanco: 'Brividi'Chanel: 'SloMo'S10: 'De Diepte'Kalush Orchestra: 'Stefania'Malik Harris: 'Rockstars'Monika Liu: 'Sentimentai'Nadir Rustamli: 'Fade To Black'Jérémie Makiese: 'Miss You'Amanda Georgiadi Tenfjord: 'Die Together'Systur: 'Með Hækkandi SólZdob şi Zdub & Advahov Brothers: 'Trenulețul'Cornelia Jakobs: 'Hold Me Closer'Sheldon Riley: 'Not The Same'Sam Ryder: 'SPACE MAN'Ochman: 'River'Konstrakta: 'In Corpore Sano'Stefan: 'Hope'