Beatriz Zamorano: "La gente paseaba y nos ha estado animando todo el día"

ZARAGOZA. Beatriz Zamorano estaba feliz y a la vez un poco decepcionada por la aparición de la incómoda lluvia después de las tres. «Le hemos dado muchas vueltas. Hemos repasado los materiales, que es pintura de esmalte al agua, y al final decidimos que seguiremos hoy. Algunos han tapado con el plástico el banco; otros han apurado un poco más, pero al final hemos tenido que irnos por el agua».

Beatriz insistía. «Un proyecto así es muy satisfactorio por muchas razones para la Escuela de Arte. Yo tengo por hábito en los cursos de Ilustración que todos los años los estudiantes hagan una pintura mural; y también este año la estamos haciendo un mural espectacular en el colegio Eugenio López López. Y ahí, en esta tradición, también se enmarca esta colaboración. Ha sido muy fácil trabajar con HERALDO, con el Departamento de Marketing, con Roberto Isasi y Marta Herrera, todo han sido facilidades por su parte», subraya Beatriz Zamorano.

Cuenta que en el momento en que se recibió la propuesta en la Escuela de Arte, pensó en los artistas y les planteó el proyecto. «Se eligieron aquellos que tenía visión, capacidad, ganas, estilo y una trayectoria óptima –dice–. Mandaron todos un boceto y a veces hubo algún consejo, pero se ha respetado por completo su trabajo. Hay, como le decía, dos alumnos de Bachillerato artístico, y alumnos y exalumnos de los cursos de Ilustración en la Escuela de Arte. El interés por el proyecto ha sido absoluto y los jóvenes querían saberlo todo: cuánta pintura de cada color necesitaban. Algunos han compartido los materiales, los botes de pintura, y otros detalles».

Los artistas han pintado un poco de todo: piezas simbólicas y alegóricas, piezas de animación, dibujos casi naïf de atmósferas tranquilas, temas más osados. Manda la figuración sobre la abstracción. Carla D. Loza, en el Banco de la Moda, decía: «Soy una gran apasionada del arte y de la moda». Sergio López Leciñena, en su Banco de la Igualdad, reivindicaba una balanza de color amarillo y marrón, con otros tonos de acompañamiento como magenta y azul. En el Banco de la Diversidad, Andrés Sánchez hacía una apuesta por los colores y por la personificación de nubes, presencia de lobos, figuras de animación y un clima general de fantasía.

«Hemos pintado muchas veces. En pueblos, calles, a la intemperie, pero esto ha sido distinto. La gente nos ha estado animando todo el día… Le gustaba mirar, hacer comentarios y nos animaba. A todos. Preguntaban. Jamás nos había ocurrido algo semejante. La gente ha sido maja, amable y ha hecho todo el rato, de veras, comentarios muy bonitos», dice Beatriz Zamorano.

Ella, con su marido Sergio, también profesor, pintó el Banco de las Personas Mayores. Hicieron un sofá con cojines y una manta. «Ha sido muy gracioso. Mucha gente mayor que paseaba se paraba ante nuestra obra y decía: “Este es nuestro banco”. Lo era».

La ilustradora Inés Oliveras eligió el Banco del Deporte. «Soy ilustradora y suelo trabajar así. Creo que tengo mi personalidad. Me gusta mucho la ilustración y querría hacer libros ilustrados. Me gusta mucho Lou Vendetta, Rubén Hervás o Vera Galindo, que está en un momento maravilloso. Es como si la viéramos crecer y crecer, por decirlo así. Lo que yo he hecho son dos figuras del deporte donde intento decir que el deporte es algo físico, que afecta al corazón, pero también es algo más mental». Jorge Alcaina ha optado por la Tolerancia y la representa con candor: un río o un lago azul poblado de patos y aves que conviven en armonía.

BREVE INVENTARIO DE ARTISTAS Y DE TEMAS

Los artistas elegidos por Beatriz Zamorano son algo más de una veintena porque algunos han trabajado en equipo. Cada banco tiene un tema y el artista intenta realizar una pieza que alude o enfoca explícitamente el asunto. Aquí se hace inventario de todos los creadores y de su opción estética y temática según las indicaciones de los artistas y de su coordinadora.

1. Banco de la Paz. Rocío Gallardodo. ‘Rocholica’. Esta ilustradora propone «alusiones a la pipa de la paz, la paloma, y de manera menos explícita, una simbología personal que homenajea a un ser querido que se fue y ya está en paz», ha explicado.

2. Banco de la Amistad. Jorge Gecko. Este artista posee un universo propio poblado de simpáticos seres, que comparten su amistad cariñosa.

3. Banco del Amor. Leticia Torcal. ‘Debelian’. Ella propone un amor compartido, en las diferentes culturas, lenguas, y sus muchas maneras de decirlo.

4. Banco de la Ciencia. Andy Amanece. Andy es doctorada en física, pero le puede más su vena artística. Aúna los dos mundos en su vida diaria. Le interesa la mirada microscópica.

5. Banco de la Solidaridad. Carlota Serrano y Victoria Pellón. Una niña (promesa de futuro), cuida al planeta Tierra apoyado en su regazo. Propone el cuidado, el preocuparse por ‘el otro’ en cualquier punto del planeta.

6. Banco de la Tolerancia. Jorge Alcaina. Es como una fábula. Los animales, por naturaleza enemigos, conviven en paz en la charca, que también podría ser un lago, un río o el Canal Imperial.

7. Banco de la Salud. Marina Rodríguez Bailo. Una figura central femenina con un fonendoscopio que representa a la medicina y a una médica, está rodeada de alusiones a los cuidados sanitarios.

8. Banco de la Educación. Lucas Lorente y Patricia Júdez. La interacción en distintos planos del aprendizaje y un libro como sujeto principal.

9. Banco de la Moda. Carla D. Loza. Prendas de vestir. Dice:«Soy una gran apasionada del arte y de la moda».

10. Banco de la Naturaleza. Irene Terradas. La armonía en la naturaleza.

11. Banco de los Niños. Paola Craver. Imágenes del universo infantil, a veces duro, de la artista…

12. Banco de los Mayores. Sergio Palao y Beatriz Zamorano. «Para los mayores, pensando en su bienestar, hemos jugado con un sencillo trampantojo, al convertir el banco en un cómodo sofá con cojines y mantita», dicen.

13. Banco del Deporte. Inés Oliveras. Sus figuras dispuestas para el ejercicio físico y mental.

14. Banco de la Diversidad. Andrés Sánchez Valverde. Varios seres diferentes, de otros mundos y de este.

15. Banco de la Alegría. Marta Soto. La expresión intensa en un rostro que sonríe, unos colores que alegran, unas líneas que sugieren levedad…

16. Banco de Zaragoza. Carlota Vicente. ‘Soy Padrol’. «Aunque suene a tópico, si queremos representar en una imagen contundente a Zaragoza, el cachirulo y el Pilar… ¡Contundente!», explica.

17. Banco del Arte. Michelle Vela. Un homenaje, nada sencillo en un banco, al maestro Vincent Van Gogh, representa ese amor pasional por el Arte.

18. Banco de la Igualdad. Sergio López Leciñena. Una sencilla y trabajada balanza.

19. Banco de la Sostenibilidad. Gemma Bonito. Viviendas enlazadas con el entorno natural, casi un deseo… que por las chimeneas solo salga alimento para la naturaleza.

20. Banco del Respeto. Sharon Chicaiza. Dice Beatriz Zamorano:«Se merece lo mejor. Ha venido a ayudar en cuanto la hemos llamado para pintar el banco que su compañero ha dejado sin resolver. Sharon siempre ayuda, escucha, respeta. Lo ha empezado por la tarde, la lluvia le ha pillado trabajando… de momento unas grandes letras anuncian su concepto». «El de este artista el respeto es máximo. Ni siquiera estaba», dijo con humor Jorge Azcón.

21. Banco de la Gastronomía. Silvia Gomollón. La fruta fresca, el verano, el sabor y el color. Lo rico y lo sano en una sandía.

22. Biblioteca del Parque José Antonio Labordera. Vera Galindo. El suyo es un trabajo sobre la naturaleza, los sueños y la fantasía que a menudo proponen los libros.