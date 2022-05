Premios Atades que contribuyen a normalizar la discapacidad intelectual

Atades lleva 60 años trabajando por la integración de las personas con discapacidad intelectual. Este aniversario estuvo ayer muy presente en el acto de entrega de los XIII Premios Atades que se celebró en la Sala Goya del Palacio de la Aljafería. El presidente de Atades, Jesús Soto, trasladó un mensaje de unidad ante este reto porque “conseguir la igualdad de las personas con capacidades diversas es cosa de todos”.

Estos premios reconocen las actividades y proyectos a favor de una sociedad que integra plenamente a personas con discapacidad intelectual. En esta edición, se ha reconocido la labor de la Asociación Talismán en la categoría de mejor proyecto o programa vinculado a este objetivo.

Esta entidad tiene su sede en San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y su proyecto, ´Ciencia con capacidad`, impulsa la formación de horticultura con dos complementos transversales: talleres científicos y medioambientales o de economía circular, y de tecnología de la información y la comunicación. El galardón lo recogió la responsable de proyectos, Belén Salgado.

En la categoría ´Premio al proyecto de imagen o comunicación que da proyección a las personas con discapacidad intelectual y sus actividades`, lo recibió la Fundación Cadete por su trabajo ´Café Cadete`.

Se trata de una sección en redes sociales presentada por '@nacho_el_guay', un chico de 21 años con parálisis cerebral, que pretende dar voz al colectivo de la infancia y la discapacidad. El premio lo recogieron Ignacio Santías y María Santías.

Con motivo del 60 aniversario, durante el acto intervino una persona con discapacidad intelectual, Carmen Torres, la octava de una familia de nueve hermanos, cuya vida ha estado vinculada a Atades.

Carmen destacó que “han sido muchos años de andadura conjunta; creo que yo he cambiado al estar en Atades, me he vuelto más abierta, igual que lo ha hecho la organización, donde cada día se prestan más servicios”.

El acto contó con la presencia del presidente de las Cortes, Javier Sada; la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.