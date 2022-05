El aragonés que consiguió el puesto más alto para España en Eurovisión este milenio

En el año 2000, el navarro Serafín Zubiri representó a España en Eurovisión, y no le fue del todo bien. Un gran cantante que, como muchos otros intérpretes españoles de carrera intachable y cualidades vocales más que suficientes, no triunfó en un festival que tiene demasiados factores de influencia en el resultado final. Este sábado 14 de mayo, Chanel y su ‘SloMo’ tratarán de romper el maleficio que aleja a España del ‘top 5’ desde que comenzó el milenio… y un poquito más. De hecho, la mejor posición desde el 2001 corresponde a un artista aragonés.

El representante español en el festival de Eurovisión de 2001 fue el turolense David Civera, que acudió con la pegadiza canción ‘Dile que la quiero’ a la cita celebrada en Estocolmo (Suecia); el tema, escrito por Alejandro Abad, sirvió al aragonés para convertirse en uno de los reyes de las galas veraniegas ese año, y también en años siguientes con otros éxitos como ‘Que la detengan’ o ‘Bye bye’. Israel le dio la máxima puntuación, 12, y también recibió cariño del jurado de Grecia (ocho puntos) y siete puntos conseguidos desde Países Bajos o los vecinos portugueses. Ganó Estonia con Tanel Padar y Dave Benton, seguida en el podio por Dinamarca, Grecia, Francia y Suecia. España, que quedó en sexto lugar, dio su 12 a Grecia.

El año siguiente, la primera ‘triunfita’ estuvo a punto de superar a Civera, pero no lo consiguió. Rosa López quedó séptima con ‘Europe's living a celebration’. Beth Rodergas, con ‘Dime’, fue octava en 2003. Curiosamente, estas tres participaciones han sido las mejores hasta la fecha, ya que el canario Ramón del Castillo quedó décimo en 2004; Son de Sol acabaron en el puesto 21 en 2005; las Ketchup y su ‘Bloody Mary’ repitieron en 2006 el puesto del año anterior; D’Nash, el recordado Rodolfo Chikilicuatre, Soraya Arnelas (la 24 de 26) o Daniel Diges (decimoquinto en 2010) tampoco remontaron el vuelo.

La siguiente década fue una sucesión de fracasos que comenzó con Lucía Pérez (23) y se paró ligeramente con el décimo lugar de Pastora Soler en 2012, muy elogiada por su participación y la balada ‘Quédate conmigo’. En 2013, El Sueño de Morfeo quedó penúltimo, mientras que Ruth Lorenzo remontó bastante con su décimo lugar en 2014. Edurne volvió a caer por debajo del vigésimo al terminar 21 en 2015, y Barei bajó otro escalón en 2016, el 22.

Manel Navarro pasó a la posteridad por su infortunado gallo en 'Do it for you lover', que le condujo al último puesto en 2017. Amaia y Alfred cantaron muy bien en 2018, pero quedaron fatal: puesto 22. En 2019 fue Micky Núñez el alumno de O.T. que representó a España, y quedó igualmente el 22. Por último, en la edición de 2021 que realmente fue la pospuesta en 2020 por la pandemia, Blas Cantó acabó antepenúltimo con la balada ‘Voy a quedarme’.

