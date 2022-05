De la alfombra roja a la arena literaria

"La pandemia ha sido atroz para todo el mundo y, si alguna cosa buena nos ha traído, es que muchos nos hemos visto obligados a parar, a reflexionar, a replantearnos la vida y mirar dentro de nosotros. El frenesí en el que vivíamos no tenía mucho sentido, y todo esto nos ha obligado a tomar tierra y abrazarnos al ser humano". La actriz aragonesa Carmen Gutiérrez, conocida por sus papeles televisivos en series como 'Amar en tiempos revueltos', 'Los misterios de Laura' o 'Cuéntame', explica así el impulso que le llevó, en plena pandemia, a sentarse a escribir. Este sábado, a las 12.00 en el Instituto de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano de Zaragoza, presentará su primer libro, 'La abuela Carmen. Una madre inmortal’. En sus páginas, Carmen Gutiérrez narra a su propio hijo la historia de una abuela a la que nunca pudo conocer.

"Hacía mucho tiempo que quería escribir -recuerda ahora-. De hecho hace una década o así hice varios cursos en La Factoría del Guión y escribí el de mi primer cortometraje, 'Laisa'. Pero cuando trabajas como actriz en el mundo del cine o la televisión, es muy difícil tener tiempo y tranquilidad para escribir. Eso que necesitaba lo tuve cuando llegó la pandemia".

Para su debut literario quiso contar "la historia de mi madre, que murió hace 12 años. Podía haber escrito sobre otras cosas, pero elegí hacerlo de mi madre porque sospechaba que, si no lo hacía, no podría ponerme en orden la cabeza. El libro, en realidad, es un duelo, una despedida, la que no pude darle porque su adiós coincidió con el embarazo de mi hijo. Falleció una semana o diez días antes de que yo diera a luz, así que no pude hacer el duelo y algunas cosas se habían enquistado dentro de mí. Escribir el libro fue una liberación. Y luego he visto que, dentro de mi familia, ahora se habla más de ella".

La madre de Carmen Gutiérrez "era fascinante, divertida, original... En realidad, creo que era tragicómica, y quizá yo sea actriz por todo lo que he visto en mi casa. Ella era una actriz en potencia pero no pudo expresarse sobre un escenario porque en casa éramos ocho hermanos y no podía. La suya era además una generación muy dura, en la que se cuestionaban mucho los derechos de las mujeres. En el libro cuento las dificultades de mi padre y de mi madre para sacar adelante a la familia; hablo mucho de mi juventud, de mis estudios de Derecho y mis deseos de convertirme en actriz; y de cómo busqué encontrar mi sitio en el mundo. Hablo mucho, claro, de Zaragoza, pero también de Zamora y Santander, las ciudades de mis padres".

Carmen Gutiérrez nació en 1969 en la capital aragonesa. Ha trabajado en teatro ('Antígona', 'La duquesa de Malfi' o 'Mucho ruido y pocas nueces') cine ('Cerrojos', 'Cándida', 'La soledad', 'El mal ajeno'...) y televisión ('Génesis, en la mente del asesino', 'Círculo rojo', 'Herederos', 'Hospital Central', 'Física o Química', 'El internado', 'Los protegidos', 'Acusados'...). Ahora está dando clases en Central de Cine. "Todavía no he 'aterrizado' después de la pandemia -reconoce-. Aún estoy ubicándome. Pero enseguida acaba el curso y mi próximo proyecto será una producción teatral, 'Pareja abierta', de Darío Fo. A ver si tengo suerte y la contratan en Zaragoza, porque ninguna de las obras teatrales que he realizado me ha permitido presentarme en mi ciudad, en el Principal".

Mientras llega ese momento, hoy se reencontrará con su ciudad natal, en una presentación literaria en la que estará acompañada por José Antonio Aguilar, director del Festival de Cine de Fuentes de Ebro. Tras la presentación, firmará ejemplares de la obra a los asistentes.