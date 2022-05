Gavasa opta a presidir la Academia con una candidatura para derribar tópicos

La actriz zaragozana Luisa Gavasa ha defendido este jueves su candidatura para sustituir a Mariano Barroso como presidente de la Academia de Cine, algo que pretende hacer con un equipo para derribar tópicos y que aúna "la experiencia con las nuevas energías que llegan".

Continuismo, pero con grandes dosis de sostenibilidad, democracia y transparencia, además de una apuesta de 'descentralización' más allá de llevar los Goya a provincias, son algunos de los conceptos más repetidos en la presentación de los candidatos.

Por primera vez en su historia, cuatro candidatos optan a la presidencia, tres mujeres y un hombre, que hoy han explicado someramente sus ideas para renovar la institución, o no tanto, porque los cuatro se han declarado, de algún modo, continuistas.

La gestión iniciada por Yvonne Blake, que siguió a su muerte su vicepresidente primero, Mariano Barroso, con gran solvencia, ha sido valorada por los candidatos, que hoy han dado la cara ante los académicos y la prensa en el salón de actos de la Academia de Cine en Madrid, con gran entusiasmo y compromiso.

En un orden que se eligió por sorteo, presentaron sus candidaturas la actriz Luisa Gavasa, junto al director Juan Vicente Córdoba y la guionista Virginia Yagüe, a los que siguieron la directora de fotografía Teresa Medina, la documentalista Pilar Pérez Solano y la diseñadora de vestuario Cristina Rodríguez -la candidatura más técnica y novedosa-.

Después comparecieron el director y docente Fernando Méndez-Leite, con el productor Rafael Portela -vicepresidente saliente de la actual directiva-, y la actriz Susi Sánchez en su equipo, y cerraron el turno la productora Valérie Delpierre, la actriz Amparo Climent y la guionista Alicia Luna.

El 4 de junio se celebrará la asamblea general, en la que además de elegir la terna presidencial se renovará la mitad de la junta directiva. Desde Ángeles González-Sinde, que sucedió a Mercedes Sampietro, ningún presidente había completado su periodo de gobierno hasta Mariano Barroso.

Recuperar espectadores, avanzar en la igualdad de las mujeres, conectar con las nuevas generaciones, influir en la educación audiovisual de los jóvenes o llevar el cine a los lugares que se han quedado sin salas, a través de centros culturales, por ejemplo, han sido algunas de las propuestas más relevantes.

Las "ternas" acudieron con "el compromiso concreto de 'aportar', desde la experiencia y para todos los compañeros, no solo a los que representamos, sino a todos, de forma transversal", en palabras de Virginia Yagüe, que opta a vicepresidenta primera en la candidatura de Gavasa.

Pocas propuestas concretas y una sola coincidencia: de momento, la Academia lo es de cine, y solo del cine. Las series de televisión y para plataformas son muy bienvenidas para seguir dando trabajo a la familia del cine, pero habrá que seguir estudiando el modo de "afrontar" esta evidente nueva realidad, ha opinado Rafael Portela, que se postula para seguir en el cargo con la opción de Méndez Leite.

Luisa Gavasa: una candidatura para derribar tópicos

Gavasa (Zaragoza, 1951) se ha ofrecido para "aunar la experiencia con las nuevas energías que llegan", ha recordado que de 1.985 miembros que tiene la Academia, sólo 595 son mujeres, y ha señalado que su candidatura trabajará en siete ejes: integración, igualdad, sostenibilidad, participación, confianza diversidad y descentralización.

Yagüe ha añadido que su "objetivo es derribar tópicos, y lo demostramos Luisa y yo, nuera y suegra -ha dicho- (...) convencidas de que la Academia debe ser baluarte para colocar el cine donde se merece, como agente cultural, económico y social de primer orden".

Teresa Medina lidera la opción de técnicos 'Yo también soy cine'

La directora de fotografía ha recalcado que pretenden repercutir en la Academia "la sensación de familia, de todos unidos para llevar un proceso adelante", y ha reclamado una "alfabetización audiovisual si queremos recuperar a los jóvenes, porque si no los involucramos, da igual lo que hagamos aquí", ha dicho.

La diseñadora de vestuario Cristina Rodríguez, que ha olvidado en su discurso a su predecesora Yvonne Blake, quiere que su opción sea una respuesta para los técnicos que "no se han visto ni se sienten representados" en esta que "también es su Academia".

Méndez Leite, la experiencia y el saber de quien sigue aprendiendo

Ménde Leite representa no solo la continuidad, según él mismo ha dicho, reforzado por el hecho de que Portela concurre con él, sino que ha ofrecido con sus años de experiencia para compartir con la Academia: "Me quedan unas cuantas energías, dos dedos de frente y un gramo de locura y me gustaría dedicarlos a la Academia de Cine", ha dicho.

Con ellos, Susi Sánchez, actriz seria, inteligente, y trabajadora según ha dicho Leite, que llevaba "tiempo pensando en cómo ayudar de un modo más práctico", y que su prioridad será defender a muerte el Estatuto del Artista.

Con Delpierre, candidatas feroces e incansables trabajadoras

La candidatura de Delpierre, de Inicia Films, francesa que lleva veinte años en España, ha reivindicado el proceso de cambio que se ha producido en la institución desde la presidencia de Yvonne Blake y ha apostado por descentralizar la institución también a nivel internacional.

"Nuestro liderazgo es transversal y horizontal, es una actitud y un día a día, nuestro programa viene envuelto en una filosofía de inclusividad y sostenibilidad", ha afirmado, mientras Climent ha recordado que su objetivo será también "atraer a los profesionales que están fuera" y "potenciar el intercambio con los jóvenes talentos".