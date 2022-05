"¿Quieres ser mi amigo? Cómeme el higo": así es la canción viral de Amaia con Aitana

Una canción de desamor es la que ha elegido Amaia Romero para compartirla con su gran amiga Aitana. Ambas colaboran en 'La canción que no quiero cantarte', que va sobre una ruptura y que ya se ha hecho viral por varios motivos. El más poderoso, una frase de su letra, "¿Quieres ser mi amigo? Cómeme el higo", que se repite varias veces a lo largo del tema y que ha hecho que se haga un hueco entre los 'trendings topics' de la mañana en Twitter.

Pero hay más. La canción es una pegadiza y bailable melodía -perfectamente candidata a ser una de las del verano de 2022- que se ha presentado envuelta en un vídeo firmado por Canadá, nada menos que el estudio catalán responsable del famosísimo clip de Rosalía 'Malamente'. No acaban aquí los colaboradores de lujo en este tema. En los créditos figuran C. Tangana y Alizzz como co-autores, junto a Victor Martínez y la propia Amaia.

Volviendo al vídeo, dirigido por Virgil Jubero, bebe de una estética retro y algo decadente, en la que aparecen radiocasetes, música de sintetizadores y Amaia presenta un 'look' de artista en horas bajas. Su amiga Aitana no aparece físicamente, pero sí su nombre en un frasco de perfume justo en el momento en que comienza a sonar su voz, en el ya viral estribillo: “Quieres ser mi amigo, cómeme el higo. No van a volver a verte paseando conmigo. Quieres ser mi amigo, me meo contigo. No van a volverte a verte paseando conmigo”. En el vídeo aparecen también 'varias Amaias' y hasta un Elvis Presley un poco 'sui generis'.

El vídeo, la canción y la alianza con Aitana -que acaba de comenzar el rodaje de una película para Netflix- son la llamada a rebato para los fans de la pamplonesa, que lanza su segundo disco, 'Cuando no sé quien soy', este viernes, 13 de mayo y del que ya se conocen tres temas: 'Yo invito', 'Quiero pero no', 'Yamaguchi' y 'Bienvenidos al show'.