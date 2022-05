El ciclo musical Zombie Sounds recibe este lunes a John Paul Keith en la sala Z

La sala Z de Zaragoza (Latassa, 14) alberga este lunes 9 de mayo una nueva cita del ciclo Zombie Sounds; en esta ocasión, el protagonista es el músico de Tennessee John Paul Keith. El concierto comenzará a las 21.00, con entradas a 15 euros en localentradas.com, 16 en taquilla. La última visita del músico a la ciudad data de 2014, en el desaparecido Explosivo Club; fue una noche redonda del músico y su banda, que dejaron profunda huella entre la afición local.

Keith es un veterano de la escena de Memphis, y ha sacado cinco álbumes hasta la fecha. Su sonido se enmarca entre el rockabilly de Sun Records, el soul de la Stax, el rhythm & blues de BB King, el country de Nashville y el talento melódico de Alex Chilton, líder de Big Star; además, es un demonio con la Fender Telecaster. Cuando no gira, cosa que ocurre poco porque viaja sin parar, se le puede encontrar colaborando con Billy Gibbons (ZZ Top), Ryan Adams, Harlan T Hobo, JMotel Mirrors (su banda de country junto a Amy Lavere y Will Sexton, que debutó en 2018 con el disco 'In the Meantime'), tocando en el Rock’n’roll Hall of Fame de Cleveland o en el Americana Fest de Nashville.

El de Knoxville es un talento precoz. De hecho, creció cantando en la iglesia y aprendió a tocar la guitarra a los 10 años de edad. El amor por el rock clásico lo heredó de su padre, camionero de profesión, con dos referentes claros: Chuck Berry y B.B. King. Su primer disco, 'Spills & Thrills', le valió el aplauso de la crítica, aunque no el éxito comercial. De ahí salieron comparaciones directas con figuras como Buddy Holly o Bookr T. & The MG's.

John Paul Keith es director musical del concierto ‘Elvis: A Christmas Peace’ en Graceland, la mansión de Elvis donde las fuentes manaban Coca-Cola. En la gira actual presenta su primer disco en directo, recién aparecido. El músico zaragozano Álex Elías, que estuvo en el concierto de 2014, lo calificó de “un transporte interdimensional que nos llevó a todos en un instante hasta la América más profunda”.