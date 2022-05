La vuelta de Sam Raimi

La genial y desatada trilogía de ‘Posesión infernal’ motiva que Sam Raimi tenga el aprecio y el respeto de los cinéfilos que veneran el terror y el fantástico. También responsable de la estupenda ‘Un plan sencillo’, del ‘western’ ‘Rápida y mortal’ o de la simpática ‘Arrástrame al infierno’, firmó hace dos décadas las tres primeras películas de Spiderman, etapa de la que ante todo destaca la continuación frente al Doctor Octopus.

‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’, segunda obra en torno a la figura de las artes místicas, reviste significado al suponer el regreso del director a Marvel. No lleva lo indicado en su título hasta los límites que gustaría, si bien saca mejor provecho narrativo de la multiplicidad de universos que ‘Spider-Man. No way home’, la que introdujo el factor. Dentro de que el tono, los rasgos y el canon Marvel dejan en el fondo un margen de maniobra reducido para digresiones, en el tratamiento y en la puesta en escena se reconocen las ideas y los gustos de Raimi, que aportan sugerencia a una propuesta vistosa e interesante.

Los detalles de oscuridad y muerte remiten al autor, del que asimismo asoma la modulación desprejuiciada de su género predilecto (la versión del protagonista en el tramo final). Estos elementos se representan principalmente a través de Elizabeth Olsen, magnética en un personaje con relieve por sus matices y por el drama que arrastra, descripción determinada por lo mostrado en la serie dedicada a ella y a Visión. La Bruja Escarlata favorece el despliegue de atractivos aspectos visuales que se suman a la imaginería distintiva a la que dan pie los poderes mágicos de Strange, de nuevo un sobrio y carismático Benedict Cumberbatch.

'Doctor Strange en el multiverso de la locura' *** Dirección: Sam Raimi. Guión: Michael Waldron. Intérpretes: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gómez, Chiwetel Ejiofor y Rachel McAdams.

Fantástico, 126 minutos. Estados Unidos, 2022.

La exposición, con la ayuda a una joven capaz de transitar entre universos como punto de partida, depara sorpresas (el tráiler ofrecía ya algunas pistas), apariciones y conceptos que anuncian futuras vías de desarrollo.