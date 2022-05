Jaume Esteve, de gira con Fangoria y sin abandonar un ápice su espíritu punk

Jaume Esteve Acosta es del barrio barcelonés de Sant Andreu y lleva los últimos 16 de sus 46 años de edad en Zaragoza, donde se ha convertido en un nombre ubicuo de la escena musical y audiovisual. Esteve es un tipo trabajador y versátil, condición que pone a prueba cada día como promotor, músico, productor, mánager y amo de casa... tarea ésta que se reparte con su pareja, Idoia, la razón antropomorfa y emocional de que el batería catalán echase raíces a orillas del Ebro.

La pareja completa la unidad familiar con un adolescente, Hodei, y la pequeña Luna. A ese perfil profesional y personal se ha unido ahora el de ‘stage manager’ (responsable escénico) de la actual gira de Fangoria, el dúo que componen desde hace más de tres décadas Olvido Gara ‘Alaska’ y Nacho Canut.

Las obligaciones con la gira de Bunbury de su amigo y habitual en la tarea Davd ‘Libi’ García, músico zaragozano de larga trayectoria en proyectos como Picore, Tachenko o Señoras y Bedeles, ha hecho que Esteve asuma el trabajo con Fangoria hasta finales de septiembre. Los primeros pasos han sido muy satisfactorios, y Esteve no oculta su felicidad por el devenir de los acontecimientos.

“Libi -explica Esteve- estuvo todo el año pasado como ‘stage manager’ de Fangoria, pero lleva muchos años con Bunbury y también estuvo de técnico en la gira de Héroes de 2007. Bunbury quería girar cuando se diesen las condiciones óptimas, cosa que no era posible en 2021; ahora ha resultado que arrancaba de nuevo su gira en Estados Unidos y luego estará por aquí todo el verano. Como Fangoria también empezaba gira, Libi me dijo si me atrevía con el asunto; le dije que encantado y me propuso como reemplazo”.

Alaska y Nacho Canut forman Fangoria. HA

Esteve apunta que “todos los artistas y grupos tratan de cambiar el equipo técnico lo menos posible, y es fundamental aterrizar bien; Libi me acompañó al primer bolo, y la verdad es que todos me recibieron muy bien. Este pasado fin de semana ya me manejé yo solo, tanto en el Warm Up de Murcia como en las fiestas de Cerdanyola, y la cosa ha ido perfecta. Hay más de 30 conciertos pautados este verano. Mario -Vaquerizo- es el jefe, el mánager”.

El barcelonés señala que el ambiente de trabajo con Fangoria es muy profesional. “Tanto la ‘crew’ técnica, en la que por cierto estamos unos cuantos que venimos del punk, como los artistas se mueven con un respeto absoluto; saben muy bien lo que hacen y agradecen el trabajo bien hecho. Con el público también son generosos, hacen alguna canción de épocas pasadas y conectan de maravilla”.

Esteve aclara que “somos casi 20 personas en total en los ‘shows’ y Mario está al tanto de todo. Es un tío muy listo, muy currante, con una energía tremenda. Además, muchas veces coincide el bolo Fangoria con otro de Nancys Rubias, así que vamos compaginando las tareas. Lo de las Nancys es tremendo, disfrutan una barbaridad, eso de actuar sin tocar y reconocerlo abiertamente tiene un punto muy punk en la actitud. Mi trabajo consiste en cuadrar el montaje previo a las pruebas de sonido, que esté todo revisado antes de que el equipo llegue al recinto, tratar de que esté todo en hora, tener el ‘backline’ musical listo y probado, que no falte el linóleo para los bailarines, fijar y preparar los cambios rápidos que necesitan los artistas… al acabar el bolo, además, me toca encargarme que el desmontaje sea lo más rápido y preciso posible”.

Un flechazo absoluto en y con Zaragoza

Lo de Esteve con Zaragoza viene por una saeta, pero no tiene relación con la Semana Santa. Aquí el venablo le acertó en pleno ‘cuore’. “Vine en una Fiestas del Pilar a tocar con la banda This Face en la plaza Asso; ahí conocí a Idoia. Nunca había vivido fuera de mi barrio, pero unos meses después nos planteamos probar aquí juntos. Y ahí seguimos, probando; va bien -ríe- y estamos contentos. He estado siempre vinculado a la música, pero realmente mi trabajo era la dirección de arte y atrezzo en producciones audiovisuales, ya fueran anuncios, televisión o cine. Al principio me movía a Barcelona para los rodajes, pero llegó un momento en que vi claro que debía centrarme con mi vida aquí”.

Jaume Esteve a la batería. Juan Manzanara

El momento catártico se acercaba. “El año tras la Expo fue duro; trabajé con productoras aragonesas y fui saliendo del paso, pero en los siguientes meses me planteé qué quería hacer con mi vida. Había nacido Hodei, tenía muy poco trabajo y dependía un poco de Idoia en lo económico, ya que ella tenía y tiene un trabajo estable. Entonces surgió la idea de Comunicanroll, donde trabajamos en promoción, booking y organización de conciertos, comunicación y management desde 2012. Idoia me apoyó al 100 por 100. Ahí aterricé todo lo que venía haciendo ya por pura pasión en el mundo del punk y el hardcore, que es de donde vengo. Prueba y error, muchos tropezones… fui aprendiendo”.

Curiosamente, los primeros golpes cayeron en el propio circuito del punk. “Hubo quien me dijo que me había vendido al tratar de sacar adelante un negocio así. Lo cierto es que me parece muy buena idea, y también muy punk, trabajar en lo que te gusta. Y no creo haber perdido mi parte romántica ni mi ideología. Aprendes a decir que no, por cierto; no puedes abarcarlo todo, el management requiere mucha atención y acabas siendo también secretario y sirviente, las 24 horas, y aspiro a disfrutar con lo que hago”. Más allá de la empresa, Esteve ha tocado muchos años con Manolo Kabezabolo, lleva casi una década con la veterana banda local KBKS y sigue abierto a marcar el ritmo a bombo, platillo, hi-hat y timbales en nuevos proyectos.

No es la primera vez que Jaume Esteve se sale de los cánones del punk en materia musical. De hecho, lo hizo de manera reglada como responsable de producción de eventos en Las Armas durante casi tres años; allá ejerció hasta el cierre del lugar, que aún sigue a cal y canto. “Con Sergio y Víctor aprendí una barbaridad, son muy profesionales y siguen teniendo ilusión; es una verdadera pena que el lugar esté así, cerrado. Ojalá pueda volver a abrir”.