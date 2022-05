Tardienta recupera su memoria visual con el archivo de Pablo Santolaria Ducóns

A Pablo Santolaria Ducons (1851-1921) todavía se le recuerda en Sariñena, donde es común escuchar el dicho ‘A recoger, como decía don Pablo’. Y es que, tras ganar la plaza en oposición en octubre de 1887, Pablo Santolaria fue maestro de la localidad durante casi 25 años. Enseñó las primeras letras a varias generaciones de tardientanos. Fue, además, un maestro ejemplar, de los que no dudaba en ir a casa de algún agricultor a obligarle a que dejara ir a su hijo a la escuela y le evitara las faenas del campo hasta que tuviera una formación básica.

Alguna de sus facetas era hasta ahora menos conocida, como su pasión por la fotografía, que le llevó ser uno de los primeros españoles en montarse un laboratorio en su propia casa. Uno de sus nietos, Miguel Ángel Santolaria, ha donado el archivo fotográfico de su abuelo a la Fototeca de Huesca, que va a inaugurar una exposición en el centro cívico de Tardienta el próximo 13 de mayo. Se trata de un fondo documental de 63 imágenes, que puede parecer poco extenso pero que es muy valioso por su antigüedad: las placas de cristal procedían directamente de los laboratorios Lumière de París y fueron tomadas entre los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, de 1890 a 1920.

Las placas han sido reveladas por José Luis Cintora y posteriormente remasterizadas y digitalizadas en la Fototeca de Huesca, que custodiará los negativos originales en las mejores condiciones posibles.

La inauguración de la exhibición de ese tesoro fotográfico, el próximo día 13 en la sala de exposiciones municipal, irá acompañada de una actuación musical a cargo de intérpretes de la Asociación de Amigos de la Música, que preside un nieto del maestro, Miguel Ángel Santolaria. En la gala participará también la soprano aragonesa Estrella Cuello.

La muestra podrá visitarse hasta el 17 de julio, y en ella, además de retratos, hay instantáneas de fiestas y celebraciones populares junto a placas que representan la vida cotidiana en un pueblo aragonés durante el cambio de siglo: mujeres cogiendo agua en la fuente, la trilla... Y, también, algunas tomas de las excursiones educativas que realizaba Pablo Santolaria y en las que enseñaba a los alumnos las claves de la flora y la fauna del entorno.

Porque Santolaria fue, antes que nada, un gran maestro, no solo por sus conocimientos y trayectoria (acabó la carrera con sobresaliente) sino sobre todo por su dedicación. Recibió una mención honorífica de la Casa Real al conseguir que el municipio monegrino fuera el único pueblo de Aragón sin analfabetos. En la Escuela Municipal de Tardienta daba clase a los niños de cuatro a 14 años, y no había curso en el que no tuviera más de un centenar de alumnos.

Santolaria era un maestro humanista, al que le gustaba acudir a la cafetería de la estación de ferrocarril para la tertulia con el médico, el veterinario y otras fuerzas vivas de la localidad. Componía versos, tocaba guitarra y bandurria, cantaba, era un avezado papiroflecta y, dicen, sabía escribir con el pie derecho.

De joven protagonizó una anécdota sorprendente. Corría el año 1864 y su padre, que se ocupaba de distribuir el correo postal, no pudo ir a recoger la saca. Cuando esto sucedía, era un primo hermano del padre quien le suplía, pero ese día también estaba enfermo. Así que se decidió que se ocupara de la tarea Pablo Santolaria, que entonces tenía 14 años. A lomos de un borrico se dirigió a la estafeta de Sariñena y, volviendo a casa, apareció ante él un hombre a caballo que le preguntó por su padre y por si había almorzado. Eran tiempos de asaltos y bandidos y el muchacho se asustó. Pero el hombre le tranquilizó, le llevó a un paraje cercano, echó una manta al suelo y sacó pan, magras y una bota de vino. Tras curiosear las cartas y quedarse con un par de diarios, despidió al muchacho diciéndole: "Que se mejoren tu padre y tu tío. Y no olvides decir que has estado almorzando... con Cucaracha".