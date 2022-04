Dorian: "No vemos el momento de reencontrarnos con el público zaragozano"

Tras casi 3 años de ausencia, este lunes se reencuentran con sus fans aragoneses con la firma de discos en FNAC. ¿Qué ha supuesto y supone Zaragoza en su carrera? ¿Recuerda el primer concierto aquí?

Por supuesto. Fue en La Lata de Bombillas, durante la presentación de nuestro segundo álbum, 'El futuro no es de nadie'. Aquel disco tenía canciones como 'Cualquier otra parte' o 'Más problemas', que sonaban mucho en bares y discotecas. La sala se llenó hasta arriba, cosa que no esperábamos, pues ni siquiera teníamos sistema de preventa de tickets por entonces. Nuestras giras eran muy 'underground'. Zaragoza conectó con el sonido de Dorian desde el principio. No vemos el momento de reencontrarnos con el público zaragozano compartiendo 'Ritual'.

También regresarán para actuar en directo el 24 de septiembre para celebrar, tras dos cancelaciones por la pandemia, la vigésima edición del FIZ, un festival muy unido a su trayectoria.

Hemos tenido noches verdadremanet increíbles en el FIZ. Con la gira de Ritual' traeremos a Zaragoza un nuevo espectáculo, con una cuidada escenografía y tecnología musical.

Estamos comenzando a dejar atrás un dos años marcados por la pandemia. Para un grupo como el suyo, tan acostumbrado a los directos y a los viajes, habrá sido toda una lección de vida, de ser conscientes de la fragilidad de todo, de que de un día para el otro todo puede cambiar.

Desde luego, ¿quién no ha reflexionado a lo largo de estos dos años? Somos almas de carretera y no poder viajar y actuar en directo nos afectó, pero por fortuna pudimos convertir toda es frustración en nuevas canciones. 'Ritual' es un disco cuyas letras hablan mucho acerca del momento actual en el que se encuentra la sociedad.

Resulta evidente que han aprovechado este tiempo para trabajar y 'Ritual' es el fruto más plasmable. Un disco en el que abren la paleta de colores y sonidos de una forma muy desprejuiciada. ¿Cómo afrontan esa evolución y cómo creen que la acogerá su público?

'Ritual' plantea un diálogo musical entre Europa y América Latina. En el álbum hay pop electrónico, 'beats' caribeños y del norte de Argentina, rap, indie, pop. Es un álbum en el que hay que zambullirse con la mente abierta y sin prejuicios. También hay una fuerte presencia de la cultura del 'sampling' (recorta y pega) tan propia del hip hop, que nosotros hemos trasladado a la estructura de la canción pop.

Una de sus cualidades es tomar constantemente la temperatura musical y abrir las puertas a las novedades. Como prueba, las colaboraciones, de Alizzz a Pimp Flaco, pasando por Lido Pimienta o Ana Mena.

Los colaboradores de este álbum son tan eclécticos como el propio disco, cosa que nos encanta. Alizzz es el productor más creativo que hay en España actualmente. Lido Pimienta, de Barranquilla, es una gran renovadora de la cumbia. Y Ana Mena, todo un talentazo. Pimp Flaco, por su parte, viene de la escena trap pero tiene muchísima sensibilidad para hacer canciones pop. No en vano es líder de la banda Cupido. Nos encanta estar en medio de todos ellos. Nos han enseñado muchas cosas. Aprender del otro debe ser el propósito último de cualquier colaboración. Lo demás es mercadotecnia.

Otra virtud es lograr que, bajo el ropaje de melodías bailables, habiten letras con intención literaria y, en algunos cosas, con profundidad, abordando temas como las revoluciones sociales, la gentrificación, la libertad sexual... ¿Resulta complicado combinar ambos elementos?

Han pasado muchas cosas en el mundo en los últimos años y como letrista necesitaba reflejar eso. En los versos de 'Ritual' el 'yo' –el ego–, ha sido sustituido por el 'nosotros'. El feminismo, las redes sociales, el acoso a la comunidad LGTBI o la gentrificación de las grandes ciudades están presentes en algunas de estas canciones.

Dorian cumple 20 años en su mejor momento, con giras por Latinoamérica y Estados Unidos y conciertos en grandes escenarios como el Wizink Center. ¿Cómo ha vivido este ascenso continuo y tan trabajado? ¿Qué hay detrás del éxito?

Un trabajo duro y persistente y una pizca de suerte. Jamás imaginamos que algún día giraríamos por tantos países, pero le fuimos poniendo ilusión a la idea de exportar nuestra banda y al final lo logramos. De todos modos, el verdadero éxito es haber conseguido todo esto haciendo la música que nos ha dado la gana en todo momento. Nunca hemos claudicado ante las modas e imposiciones del mercado discográfico.

En los peores momentos, cuando no parecía haber futuro en el proyecto, ¿qué es lo que le mantuvo en la lucha?

Los peores fueron los primeros años. Fuimos rechazados en muchos sellos discográficos. Lo pasamos mal y teníamos que compaginar varios empleos con la banda, pero sabíamos que teníamos un sonido peculiar y algo que aportar a la escena, y seguimos trabajando duro hasta que logramos cambiar el destino.