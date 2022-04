Andrea del Río: "He tenido la suerte de estar muy activa en los últimos años"

Su Alicia Ocaña de ‘Servir y proteger’ es el tipo de personaje que le cambia el nombre a una actriz. ¿Qué supuso para usted?

Una experiencia maravillosa en todos los sentidos, de mucho crecimiento personal y profesional. Sentir el cariño de la gente a día de hoy por ese personaje, ver que la serie sigue funcionando y que me recuerdan es muy gratificante. Le pasaba de todo, alegrías y tragedias al mismo tiempo; me encantó hacer un personaje ‘bueno’ viniendo de otro que era totalmente opuesto.

La Pilar de ‘Mar de plástico’…

Sí, exacto. Otra serie en la que también aprendí un montón.

Llegó después de ‘Sin identidad’, también bombazo de audiencia. ¿Cómo lidió y lidia con la popularidad en el día a día?

Estoy muy agradecida, las series viven gracias a la gente; no me molestan las muestras de cariño, aunque es verdad que soy una persona tímida. Cuando me paran paso más vergüenza que ellos, me pongo roja, pero es bonito.

Todas las caras, conocidas y anónimas, salen ahora de dos años de mascarillas. ¿Cómo ha afrontado usted este periodo?

Pasé mucho miedo al principio, terror incluso. Cuando estuve encerrada en casa, eso sí, me puse en modo práctico; trato de estar en un aprendizaje continuo, y decidí aprovechar el tiempo al máximo. Me puse al día con películas, series y lectura, adquirí más herramientas para crear personajes; cuando ocupas la mente te comes menos la cabeza. Vivía en un piso interior, entraba un rayo de sol por la cocina y pasaba ratos allí, charlando con mi vecina, que hacía lo mismo. Tampoco faltaba a los aplausos a los sanitarios.

Nada más concluir el confinamiento, volvió durante dos meses a ‘Servir y proteger’.

Sí, hasta la muerte de mi personaje. Luego ha ido todo más despacio; la actividad está creciendo, pero obviamente han sido meses complicados para el sector, como ha ocurrido con todos.

La tele ha sido su medio natural en los últimos años. ¿Y el cine? ‘Licantropía’, de Nieves Gómez, está pendiente de estreno.

Pues acabo de protagonizar esta película en Galicia, sí; nunca había rodado en el norte de España y me ha gustado la experiencia, todo en exteriores. A la par de esto sigo haciendo formación, que siempre viene bien; he tenido la suerte de estar muy activa en los últimos años, pero también notaba la necesidad de un poco de reciclaje, y es lo que he encontrado en el estudio de Juan Codina: de nuevo te hablo de las herramientas, siempre hay que actualizarlas. También estoy avanzando en el conocimiento de la terapia de la Gestalt, que me apasiona.

¿Alguna apuesta personal en otro terreno creativo?

Pues sí, me he juntado con tres amigas y tenemos un proyecto de serie propia; además, hemos escrito el piloto de otra serie por encargo. Son dos nuevas posibilidades que me motivan mucho.

El clan Del Río se consolida en España. Tío, prima… son unos cuantos, y no paran.

Bueno, soy la fan número uno de mi tío Armando, qué te voy a decir; sigo su carrera desde niña. Cuando estaba en ‘Hospital Central’ le daba la lata a mis amigas, preguntándoles si lo habían visto cada día. Mi prima Paula también es actriz, muy buena, y mi tía Lucía, hermana de Armando, es representante.

Hablando de Andrea la niña, ¿qué película le cautivaba entonces?

Te voy a decir cuatro, que me siguen encantando. ‘Vacaciones en Roma’, por encima de todas; ‘Notting Hill’, un comedia magnífica; ‘Muerte entre las flores', algo más oscura, y ‘Mystic River’ de más mayor.

Un vistazo al cine aragonés para concluir. ¿Con quién le gustaría trabajar de entre la comunidad compueblana?

Con Luisa Gavasa me encantaría coincidir en una película, sin duda; bueno, y con mi tío Armando, claro. También me encanta el trabajo de Álex Rodrigo.