Pasaron por aquí: las 'otras' estrellas de calibre mundial que actuaron en Aragón

La aparición este sábado 23 de abril de la banda canadiense The Dead South (actuaron en el Centro Cívico Almozara) fue una buena noticia para los amantes de la música en Zaragoza. Las entradas para ver a los autores de 'In Hell I'll Be in Good Company', canción con más de 300 millones de visionados en Twitter. También constituyó, de paso, una nueva muesca en el cinturón global aragonés a la hora de presumir de visitas ilustres en el plano musical. No se trata de primerísimas figuras, nombres con respaldo masivo en las últimas décadas, aunque de ésas también ha habido por estos pagos.

Dejando aparte el aluvión de la Expo 2008, en las cuatro últimas décadas han actuado en escenarios aragoneses gente como Bruce Springsteen, Madonna, Michael Jackson, Bob Dylan, David Bowie, Prince, Metallica, Dire Straits, Sting, Tina Turner… la lista es larga, incluso dejando fuera los grandes festivales que sí pudieron usar nombres de relevancia como reclamo: desde el Monsters of Rock al M2, el Monegros Desert Festival o, en dimensiones más raducidas y segmentos más especializados, el Slap! Festival (aún activo) o el Zaragoza Ciudad. Tampoco entrarían en este concepto las figuras de la tierra, con mención especial en cuanto a tirón popular para Héroes del Silencio, Amaral o Violadores del Verso.

Igualmente extenso es el listado de estas figuras relevantes en el mundo de la música, que pasaron con menos ruido (es un decir, en algunos casos) por escenarios aragoneses. Este año se va a nutrir un poco más con Cat Power o los regresos de Wilco y Rufus Wainwright, pero la lista podría extenderse hasta el infinito. Lo que sigue es una selección heterogénea de esas estrellas en el segundo (o tercer) escalón de la fama.