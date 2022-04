Isiegas: "Es una tarde tan importante como la de mi alternativa"

Dos años y medio después de su alternativa, Jorge Isiegas (Zaragoza, 1995) vuelve a su plaza. Como la mayor parte del escalafón, viene de un periodo complicado. Apenas se ha vestido de luces durante la pandemia y esta Feria de San Jorge, en la que comparece como único matador aragonés, le exige un aldabonazo que traiga contratos.

Como dijo en la presentación de los carteles, llega a Zaragoza sin nada.

Es la primera corrida del año y, sobre el papel, la única que tengo. Va a ser una tarde clave para mi futuro.

¿Tanto como la de la alternativa?

Por supuesto. Es igual de importante. Cuando te estás abriendo camino y las oportunidades escasean, cada actuación está al mismo nivel.

Después de aquel 11 de octubre de 2019 vino un periodo muy complicado por la pandemia.

El covid ha afectado mucho a todo el sector. Han sido dos años en los que se ha toreado muy poco y para mí ha sido una pena porque pienso que, después del gran ambiente que dejé en la alternativa, podría haber firmado un buen número de corridas al año siguiente.

¿Cómo ha cambiado Jorge Isiegas en este periodo?

Soy una persona más madura: aproveché para terminar la carrera de Economía y veo la vida de otra manera. Profesionalmente, pude hacer bastante campo. Hubo ganaderos que nos atendieron y creo que he evolucionado mi toreo.

¿Cómo definiría su concepto actual?

Es similar al de antes, pero creo que más depurado estéticamente. Intento que sea elegante y apasionado. El toreo siempre tiene que ir acompañado de ganas y actitud, por encima de todo.

La nueva empresa ha apostado por usted como único matador aragonés en el serial. ¿Qué significa esto?

Estoy muy agradecido a la empresa, pero no por ser el único aragonés, sino por el simple hecho de que hayan contado conmigo. Creo que en los últimos meses, a pesar de lo poco que he toreado, he hecho méritos. Y estar en San Jorge es muy ilusionante porque significa volver a Zaragoza, acompañado de toreros que están presentes en todas las ferias.

¿Cómo valora la feria con la que se estrena Zúñiga y Toros?

Ha apostado por toreros jóvenes, por otros más contrastados, y es un ciclo en el que creo que pueden pasar cosas. Para los que venimos sin muchos contratos, es un escaparate inmejorable para demostrar que merecemos estar en las principales ferias.

¿Cómo ha sido su preparación en los últimos días?

Parecida a la del resto del año, aunque algo más intensa. Conforme se ha ido acercando la fecha, he intensificado los tentaderos. También lo doy muchas vueltas a la cabeza, tratando de mentalizarme de lo que viene con esta corrida.

¿Conoce el ganado de Castillejo de Huebra?

Sí, lidié una novillada de este hierro en Madrid en 2018 y otra en Calasparra. En Madrid solo pude pude matar un novillo -el otro fue un sobrero- pero embistió bien y hasta pude cortarle una oreja; en Calasparra no fueron igual de bien las cosas. Además, esta casa siempre se ha portado muy bien conmigo y me ha dado la oportunidad de ir a tentar varias veces. Es una ganadería que está creciendo mucho.

¿Cómo será la respuesta de los aficionados en taquilla? ¿Afectará la coincidencia de esta corrida con la de Los Maños en Las Ventas?

Habrá gente que estará con el corazón dividido y tendrá que escoger entre Zaragoza o Madrid, pero lo importante es que los aficionados, independientemente de la plaza, se ilusionen con la la fiesta.

¿Y qué tiene que ocurrir este fin de semana para que la gente se ilusione?

Sobre todo, que haya emoción. Para eso, los toros tienen que embestir y los toreros tenemos que conseguir que pasen cosas. El aficionado tiene que salir de la plaza con la sensación de haber disfrutado.