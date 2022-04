Alcañiz y su aparición en 'La ventana indiscreta' de Hitchcock

El cineasta Rodrigo Cortés estuvo esta Semana Santa en Alcañiz, la cuna de su padre, donde fue el encargado de pronunciar el pregón. Fueron unos días en los que compartió con sus seguidores de Twitter fotografías antiguas de cuando era niño y también enseñó el tambor que tocaba su padre, el mismo que finalmente le regaló su tío. "Gracias, Alcañiz, por dejarme regresar al suelo de mi padre de esta manera. Gracias por el cariño y la hospitalidad. Gracias por los almendrados, el aceite, la torta", publicó.

"Esta de Alcañiz sí que no os la esperabais...", dijo Rodrigo también en la red social. El tuit lo acompañó de un fotograma de la película 'La ventana indiscreta' de Alfred Hitchcock, de 1954. En el 'frame' se puede ver a Raymond Burr –en el papel de Lars Thorwald- mientras cierra una maleta. Una imagen recurrente del filme, que el fotógrafo lesionado observa a través del objetivo.

Esta de #Alcañiz 🥁 sí que no os la esperabais... ¿Sabíais que Lars Thorwald, el malo de «La ventana indiscreta», tiene colgada en su casa del Village una acuarela de Santa María la Mayor? pic.twitter.com/SpmAH2RqGs — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) April 16, 2022

En la pared detrás de él aparecen dos cuadros, que a simple vista puede ser que no se identifiquen con ningún lugar, dada su fugaz visión. "¿Sabíais que Lars Thorwald, el malo de 'La ventana indiscreta', tiene colgada en su casa del Village una acuarela de Santa María la Mayor?", preguntó a los tuiteros, lo que sorprendió a más de uno. Así que el propio director estadounidense no fue el único que hizo un cameo en la producción, como era habitual, sino que Aragón también estuvo presente.

"Alfred Hitchcock nos puso en la historia del cine"

"En la película se ve claramente", señala José Ignacio Micolau, director de la Biblioteca de Alcañiz durante décadas. Él ya lo mencionó en 'Cuestiones Bajoaragonesas' (2009). "Alfred Hitchcock nos puso en la historia del cine", añade el exdirector de la biblioteca alcañizana. Algunos tuiteros apoyaron la afirmación de Cortés con referencias al escritor.

Micolau considera que en esta localidad turolense se sabía de antiguo. "A la salida del cine se colocaban unos cartones, de un tamaño superior al del folio, en los que aparecían escenas, lo que recordaba lo que se había visto en la película. Una de esas imágenes era un fotograma en el que aparecía esta acuarela", apunta Micolau. Se cree que puede conservarla algún vecino del pueblo. La biblioteca, que tiene sus orígenes en 1935 -aunque se fundó en 1982-, intentó conseguirlo, pero no fue posible.

La acuarela, obra de Vernon Howe Bailey, muestra la famosa fachada del templo alcañizano y todo apunta a que la vista es desde uno de los soportales de la plaza, como delata la esquina de uno de los arcos en la parte superior. La colección está depositada en la 'Hispanic Society of America', en Nueva York, bajo el nombre de 'Little known towns of Spain' –'Pueblos poco conocidos de España'-. "Es extraordinaria", la califica Micolau, quien en 2019 recibió la Medalla de la Orden del Mérito Civil de manos de Felipe VI. De Alcañiz se identifica, al menos, dos estampas: de Santa María – la que aparece en la película de Alfred Hitchcock- y otra de los soportales.

Vernon Howe Bailey recorrió gran parte de España para inmortalizarla con sus acuarelas. Destaca el gran número de pinturas dedicadas al palacio de Dueñas, de ahí que esta colección estuviera relacionada con el duque de Alba. En Aragón se detuvo en varias localidades, como Monzón o Barbastro. También en Tarazona, como desveló una información de HERALDO en la que se mencionaba que Vernon Howe era el autor de estampas del mercado o de la plaza, entre otras. En la actualidad se pueden encontrar reproducciones de esta colección en portales de internet. De la editorial Arthaud se oferta una edición publicada en 1927 a un precio de unos 180 euros.

¿Cómo terminó Alcañiz en la gran pantalla? Micolau sostiene que pudo ser fruto del eco que tuvo en Estados Unidos la 'Hispanic Society of America' y ese gusto por las tradiciones y pueblos españoles. "Gustaba a las élites y ese rincón alcañizano también pudo conquistar al productor de 'La ventana indiscreta' o al propio Alfred Hitchcock", valora.

La película, considerada una de las principales de misterio de la historia del misterio, fue calificada en 1997 como "cultural, histórica y estéticamente significativa" por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.