‘Rolde’ recuerda a Chesús Bernal: un romántico de Aragón y de la política

A Chesús Yuste (1960-2019), que “entregó la vida entera” a Aragón, le habría hecho feliz el premio Aragón a ‘Andalán’ y su generación. Pocos años después de su fundación, con un puñado de amigos y colegas aragonesistas, participó en creación la revista ‘Rolde’, donde firmaba artículos con el sencillo nombre de Chesús, donde escribió de Braulio Foz y ‘Pedro Saputo’ y donde firmó algunos versos en aragonés. E hizo entrevistas al alimón con José Luis Melero a José Antonio Labordeta, José Luis González Uriol o Natalio Bayo. La revista ‘Rolde’, coordinada ahora por dos de sus grandes amigos, José Luis Melero y Javier Aguirre, le dedica un número completo que se inicia con un retrato clásico de Pepe Cerdá.

En la publicación participan dieciocho colaboradores que trazan un perfil inequívoco del profesor de francés, diputado de Chunta Aragonesista, estudioso del léxico aragonés y padre de tres hijos: Guillén, Iguázel y Chaime, entre otras cosas. Chesús Bernal, que fue un hombre cercano, amable y con una gran percepción para lo cotidiano, es calificado al menos dos veces de uno de los últimos románticos. Pepe Melero le manda una carta y le pone al corriente de muchas cosas (entre ellas del Real Zaragoza), y le dice: “Fuiste, en realidad, el último gran romántico, que creíste que era posible conducir a tu pueblo a la tierra prometida, que, como escribí una vez, no es otra que aquella donde Aragón pueda brillar con luz propia y ganarse el respeto de todos”.

Aragón está presente constantemente en todos los textos. Para Chesús Bernal no era una entelequia, quizá por ello Josefina Musalén dice, entre otras cosas: “Aragón no hubiera sido el mismo sin CHA y Aragón no sería lo mismo que es hoy sin Chesús Bernal”. Y Vicente Pinilla lo define como “un hombre imprescindible” y agrega: “Chesús amaba profundamente Aragón; y como lo amaba, le dolía, en el sentido unamuniano. Le dolía no poder cambiarlo, mejorarlo, no convertir su utopía, su país soñado, en una realidad (…) No estoy cegado por la amistad si digo que Chesús hubiera sido un increíble presidente de Aragón”. Pinilla recuerda que “su pasión se convirtió en decepción” cuando las gentes le dieron la espalda a su partido. Manuel Escolá titula su texto ‘Chesús, un patriota aragonés’

Dentro de la cuestión aragonesa, que tiene diferentes enfoques, destaca esa prehistoria cultural que realiza José Domingo Dueñas, que analiza su condición de poeta joven (dice que publicó artesalnmante una plaquette) y algunos de sus escritos, entre ellos uno de Pablo Bruna, el organista ciego de Daroca, la recopilación del léxico de Valtorres o la creación de la serie ‘Poetas de Aragón’.

En materia política hasta los adversarios le reconocían su carisma, su brillantez, su condición de gran orador. Eloy Fernández Clemente no deja lugar a dudas: ‘El mejor político que he conocido’, titula su artículo, se reafirma en ello (ya lo había dicho antes), en realidad, y acude a una cita de Plácido Díez Bella: “Su vehemencia y su pasión por lo público sonaban extraordinariamente bien en la radio y en la tribuna de oradores”. Insisten en sus cualidades José Antonio Acero, compañero de partido, Norberto Caudevila, que lo dibuja como “un hombre serio”, de voz “tronadora”, y señala algo más: “Creo que no me equivoco si digo que nunca en la historia reciente de las Cortes de Aragón el trabajo tan solo de dos diputados ha supuesto más que el de veinte. Chesús Bernal junto con su compañero de escaño y también amigo, Chesús Yuste, realizaron una labor difícil de superar”.

Portada de 'Rolde' con el retrato de Pepe Cerdá. Pepe Cerdá/Rolde.

Escriben otros amigos: Fidel Corcuera, sobre su condición de profesor y filólogo; Bizén Fuster, que aborda las comunidades aragonesas del exterior en América; Mar Herrero, que hace una bonita evocación; Víctor Juan, que casi escribe una novela de la imaginación bajo el título ‘El hombre que plantaba cerezos’; Ángela Labordeta, que valora su valor simbólico en la historia de Aragón; José Ignacio López Susín recuerda cómo algunas cosas que propuso han tenido salida; Yola Polo aborda su trabajo en los Cursos Extraordinarios de la Universidad de Jaca, y lo recuerdan también con inmenso cariño Chusé Raúl Usón y Chesús Yuste.

Dejamos para el final el artículo ‘Chesús Bernal y Aragón’ de su viuda, la periodista Elena Bandrés (José Antonio Acero recuerda que se conocieron en La Almunia de Doña Godina), madre de sus tres hijos, que recorre su biografía, y la cierra diciendo que “Chesús es una fuerza de la naturaleza ( …) Una persona que nunca olvidó sus orígenes, su humildad, que sacrificó su propio bienestar para hacer de Aragón una sociedad abierta, tolerante, solidaria e integradora. Chesús es una estrella, que sigue brillando desde lo más alto, desde Petarruego, su lucero descubierto. No ha existido (ni existirá) nadie como él. Le amaré siempre”.

LA FICHA

‘Rolde’. Número monográfico dedicado a Chesús Bernal (1960-2019). Coordinan José Luis Melero y Javier Aguirre. 56 páginas y álbum. [Presentación: Aula Magna del Paraninfo, jueves, 21 de abril, a las 19.00.]