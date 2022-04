Buen provecho. Una lectura de 'Cenas de amigos' de José María Conget

Un grupo de amigos se junta para una cena al estilo de las que celebraban años atrás, cuando eran más jóvenes, más ingenuos, quizá más nobles. Son tres matrimonios y otro amigo que permanece soltero. Todos se desenvuelven en un exquisito ambiente cultural en torno a la literatura, el cine, el arte, el periodismo. Antes de llegar al postre, una llamada intempestiva interrumpirá sus poses convencionales y sus pensamientos descarnados. La acción queda congelada y el tiempo retrocede para mostrarnos a todos ellos, y a sus hijos, unos meses antes, unos años antes, unas vidas antes de la farsa teatral que llaman vida ahora.

La acción transcurre en Sevilla en la época de las movilizaciones conocidas como «el 15-M» o el movimiento de los Indignados. Los protagonistas pertenecen a una élite intelectual que en algunos casos trasciende las fronteras andaluzas. Hay un poeta, con reconocimiento en todo el país, que trabaja para una gran editorial y un novelista que ha conseguido ascender a la categoría de ‘best seller’ tras descender a narrar «vulgaridades personales». Otros no han llegado tan alto, pero se dedican a la gestión y el periodismo cultural en instituciones y medios bien saneados. Sus parejas tienen ocupaciones menos vistosas, como la traducción o el comercio, y sus hijos reman entre la ilusión y la desgana, entre el impulso de la vocación y el freno de la precariedad.

Con todo ello, entrecruzando las historias de cada uno, sus pasiones y sus flaquezas, sus anhelos y sus renuncias, la novela teje un tapiz donde el hilo de la insatisfacción va cosiendo un amargo retrato. Vidas que vistas desde fuera parecen coronadas por el éxito, resultan mucho menos triunfantes cuando sus protagonistas miran hacia dentro y reflexionan sin escatimar miserias ni tristezas.

Sin contemplaciones

‘Cenas de amigos’ aborda sin contemplaciones ciertos comportamientos gremiales, endogámicos, autocomplacientes e hipócritas de los ambientes culturales, pero no es un ajuste de cuentas particular porque sirve igual para muchos otros ámbitos sociales. La vanidad, la envidia, el compadreo interesado y la deslealtad están presentes entre los protagonistas adultos tanto como la pasión, el idealismo, la duda y la desorientación se encarnan entre los más jóvenes.

José María Conget, Premio de las Letras Aragonesas en 2007, comparte en su biografía varios datos que coinciden con algunos de los personajes: novelista de prestigio, alabado por la crítica nacional desde los años ochenta, gestor cultural en el Instituto Cervantes, en sedes tan golosas como Nueva York y París, vive en Sevilla, como todos ellos, y colecciona viejos tebeos, como uno en particular. De hecho no se excluye de esa tribu pues se autoparodia sin compasión en un breve cameo donde se cita como personaje «a la altura de la pedantería de los maridos».

También algunos de los que escribimos artículos como este podemos vernos reflejados a través de Mendo, el periodista que elogia las obras de sus amigos, que podría ser menda o cualquier otro comentarista de libros, discos, películas y exposiciones. Esto es así: quien ejerce el periodismo cultural, en Sevilla o en Zaragoza, pero también en Madrid, Londres o Barcelona, valora a menudo obras de autores a quienes conoce, con quienes departe y comparte más de una actividad. Es inevitable. También en la política y el deporte se dan con frecuencia estas circunstancias. El roce está garantizado, lo que no tiene por qué transformarse siempre en cariño ni tampoco en hostilidad.

Ramón J. Sender, que se curtió durante décadas en el periodismo, contaba esto sobre su faceta de reseñista literario: «No me atrevo a llamar a mi tarea crítica de libros, porque solo hablo de los que me gustan y entonces, más que crítica, es una especie de comentario rapsódico». Coincido con el de Chalamera: hablo de esta novela porque me ha gustado, porque admiro a Conget como escritor y siento un gran aprecio por él como persona. Esto no es una crítica, sino un comentario rapsódico de alguien que sacó buen provecho de estas ‘Cenas de amigos’.

LA FICHA.

'Cenas de amigos'. José María Conget. Editorial Pre-Textos. Valencia, 2022. 266 páginas.s