Bunbury y Kase.O han comprado lujosos áticos en Torre Zaragoza. ¿Es un fake?

“¿Habéis oído que Bunbury y Kase.O se han comprado áticos en Torre Zaragoza, con piscina y todo? Sí, sí, yo también lo he oído”.

En el mundo de los bulos, el que más regresa y más se repite puede acabar convirtiéndose en verdad absoluta sin que los mentados lleguen a tener conocimiento de ellos. A veces, ni siquiera un desmentido formal consigue acallarlos. El de la compra de inmuebles de estos dos grandes artistas zaragozanos en la imponente construcción que promueve Plaza 14 junto a la Estación Delicias, de 30 pisos, es uno de esos rumores.

Fuentes de Plaza 14 se han encargado de desmentirlo oficialmente. No es la primera vez que lo aclaran. “Obviamente, hay compradores de esos áticos y por la ley de protección de datos no podemos dar sus identidades, pero Bunbury y Kase.O no están en nuestra lista de clientes en Torre Zaragoza”. De hecho, hay muy pocos pisos disponibles ya en el edificio, toda vez que las compras han llevado un ritmo considerable. Así las cosas, la posibilidad de que las reuniones de vecinos tuviesen un marcado acento musical carece de fundamento, al menos con el vocalista de Héroes y el MC de Violadores del Verso como protagonistas. Ambos coinciden en una concepción de vida muy familiar y tranquila: los dos tienen una hija pequeña con sus respectivas parejas y una vis hogareña muy marcada.

Bunbury no se ha pronunciado al respecto, pero Kase.O sí hizo público un desmentido muy explícito el pasado verano porque, efectivamente, el rumor viene de lejos. “Zaragozan@s! Ante los continuos rumores quiero deciros: no he comprado un ostentoso ático en Torre Zaragoza ni voy a vivir allí". Los dos artistas, por cierto, coincidirán en el cartel del Vive Latino de Zaragoza, previsto para los días 2 y 3 de septiembre, y actuarán el mismo día, el 3, con Torre Zaragoza en lontananza, pero viéndola desde abajo. Bunbury se despedirá de los escenarios zaragozanos esa noche, ya que anunció hace unos meses que dejaría los conciertos al concluir su presente gira, el próximo otoño.