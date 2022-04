Clara Galle y su ascenso meteórico en el mundo de la interpretación

Por la puerta grande, así ha entrado la joven Clara Galle (20 años) en el mundo de la interpretación y todo gracias a su papel de Raquel en la película de Netflix 'A través de mi ventana' que la han convertido en la nueva musa actoral de la generación Z.

La carrera de Galle —que debe su apellido artístico a su bisabuelo, el fotógrafo pamplonés José Galle—, ha sido meteórica. Aquella niña de Pamplona que con tan solo siete años se presentó al casting de 'No tengas miedo', de Montxo Armendáriz, y a pesar de no ser seleccionada, gracias a eso sintió cuál debía ser su profesión, ha cumplido con creces su sueño de dedicarse a la interpretación.

"Hubo momentos en que quería abandonar, sentía que no era mi lugar, pero al final la pasión es la pasión, y en el fondo, desde dentro yo sentía que quería ser actriz"

Sin embargo, reconoce a EFE que no ha sido un camino de rosas y que, en ciertos momentos le dio "miedo" y quiso "dejar de perseguir ese sueño": "Hubo momentos en que quería abandonar, sentía que no era mi lugar, pero al final la pasión es la pasión, y en el fondo, desde dentro yo sentía que quería ser actriz, además me encanta contar historias, así que luché por eso", detalla.

Anuncio para Tous y videclip con Sebastián Yatra

De esta manera, una tarde de verano de 2018, Galle buscó en Google "Agencias de Publicidad" y dos meses más tarde la llamaron desde la agencia madrileña 'Salvador' interesándose por ella. Y así es como en la campaña de Navidad de 2019 rodó su primer anuncio para Tous, que estaba protagonizado por Emma Roberts, y desde entonces no ha parado de encadenar proyectos.

El más notable de ellos sería en octubre de 2021 donde se dio a conocer mundialmente gracias al videoclip 'Tacones rojos' que grabó con el cantante colombiano Sebastián Yatra y que supera los 130 millones de reproducciones en YouTube.

Ahora bien, la pamplonesa se pondría en el punto de mira de la industria cinematográfica con su primer papel protagonista en la cinta juvenil de Netflix 'A través de mi ventana', la adaptación de la novela homónima de la escritora Ariana Godoy que originalmente se publicó en la plataforma de lectura online Wattpad.

En la cinta, Galle se mete en la piel de Raquel Mendoza, una chica que se siente profundamente atraída por su vecino Ares Hidalgo (Julio Peña) a quien persigue desde las sombras y sigue a través de su ventana. La atracción por el chico se convierte en algo más cuando él empieza a enamorarse de Raquel.

Segunda parte

“Desde que he fichado por Netflix, yo soy la misma, pero la diferencia está en que ahora tengo más exposición. La gente me ve más y, a raíz de eso, me llegan más propuestas, estoy muy contenta”, cuenta, a la par que avanza que se encuentra ya trabajando en la segunda parte de la cinta y que por delante le queda también la última parte de la trilogía.

Además, este mes de abril la joven se ha puesto el uniforme azul para interpretar a Eva, una de las nuevas alumnas un tanto conflictiva de la serie de Amazon Prime Video, 'El Internado: Las cumbres', de cuya serie original se declara "superfan". "Me hice maratón de la serie en una tarde", aclara entre risas.

"Lo que me está pasando es una cosa muy fuerte, y en poco tiempo, además. También hay cosas que te tienes que meter en la cabeza, y a veces, resulta complicado"

Por otro lado, Galle entró a analizar todo el fenómeno fan que lleva arrastrando desde el estreno de la película juvenil, y que ahora se ha visto incrementado por su aparición en la serie. Como sus seguidores se cuentan en millones y los comentarios de apoyo no paran de sucederse.

"Lo estoy llevando esto como puedo, la verdad. Estoy viviendo experiencias increíbles, tengo mucho amor y estoy muy agradecida. Estoy teniendo oportunidades que no me hubiera imaginado tener, pero al final también lo que me está pasando es una cosa muy fuerte, y en poco tiempo, además. También hay cosas que te tienes que meter en la cabeza, y a veces, resulta complicado", admite.

“Poco a poco voy asimilando todo lo que me está pasando. Pero estoy muy agradecida y pensar que esto es solo el principio y que ojalá poder contar un montón de historias más”, declara, antes de añadir que, lejos de relajarle esta fama repentina, le da fuerzas para trabajar más duro.