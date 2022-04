Jacinta Cremades: "Francia para mí es mi educación y mi formación"

Nació en Barcelona, ha vivido buena parte de su vida en París, ahora reside en Madrid y tiene un fuerte vínculo con Aragón...

Un vínculo familiar. Mi padre, Juan Antonio Cremades, es aragonés e hijo predilecto de Zaragoza. Mis abuelos vivieron en la ciudad siempre. Además, he pasado muchas vacaciones en un pueblo del Pirineo aragonés que se llama Roda de Isábena. Allí disfruté los veranos de mi infancia y de mi juventud.

El pueblo más pequeño de España con una catedral.

Efectivamente. Íbamos allí todos los veranos, mis padres organizaban conciertos de música barroca en la catedral y luego venían todos a cenar a casa. Eran días de ensueño. De hecho, cuando mis compañeros de París, de La Sorbona, empezaron a darse cuenta de dónde pasaba esos días se venían conmigo y recorrían el Pirineo aragonés andando con mi padre, y conmigo de vez en cuando, y estaban fascinados con ese pueblo tan bonito. De hecho, uno de ellos acabó viviendo en España.

Esos recuerdos son buenos ingredientes para una libro…

Sí, desde luego (ríe). De hecho, en ‘Regreso a París’, al final, hay un vínculo con el pueblo francés que tiene hermandad con Roda de Isábena, que es Saint Bertrand de Comminges.

‘Regreso a París’ (Duomo) es su primera novela. ¿Qué temas aborda en ella?

Cuenta la historia de una mujer que vuelve a París con su hija cuando le anuncian que ha muerto su madre. Entonces, una vez en Francia, le va contando a la niña de 9 años todos esos recuerdos de su propia madre. Sin darse cuenta está rehaciendo la misma vida y las mismas vivencias que hizo su madre con ella, y es un poco esa interrogación de hasta qué punto no rehacemos la vida de nuestros padres aunque no queramos hacerlo.

También supone un retorno personal a la Ciudad de la Luz.

Viví allí 20 años (desde los 4 a los 24). Francia para mí es mi educación y mi formación. Cuando ya con dos niñas tuve la oportunidad de volver a París, al llegar a casa de mis padres tuve que empaquetar cosas suyas, hacer sitio para mis hijas y para mí. En aquel momento pensé: «Dios mío, qué va a pasar cuando esto ocurra de verdad, cuando mis padres ya no estén y tenga que empaquetar todos sus objetos con los que yo crecí, con los que viví» Esa sensación de vértigo me impulsó a escribir esta novela.

¿Tiene tintes autobiográficos?

Entre líneas. Digamos que me escondo detrás de una ficción y detrás de unos personajes que son amalgama de varios familiares míos y de mí misma también. Es un poco el regreso a mis recuerdos, a mi pasado, a lo que fue llegar a Francia de la mano de mi madre –la pintora Mercedes Gómez-Pablos– de buenas a primeras, cuando era muy pequeñita. El personaje principal de la novela, que además la llaman la Maga, es una mezcla de mi madre y mi otra abuela, del lado mallorquín y catalán, que eran completamente mágicas, artísticas y soñadoras, capaces de vivir en un mundo de cuentos y fantasías creados por ellas.

¿Cómo venció el vértigo para saltar de la crítica literaria a la escritura de una novela?

Normalmente estoy en el mismo lugar que usted. Mi trabajo consiste en entrevistar a escritores, hacer crítica de libros, siempre en literatura francesa y con autores franceses en los que me he especializado. La empecé a escribir en francés y la intenté publicar en Francia, pero luego la reescribí y de 150 páginas pasó a tener 400. La agrandé, le puse más alma y tuve más vuelo cuando finalmente la concluí en español.

¿Qué sensación le produce recibir buenas críticas desde la posición de autora?

Llevo mucho tiempo escribiendo, pero a la vez nunca había publicado una novela. Para mí ha sido una muy grata sorpresa. Es un libro extraño porque no cuenta realmente una historia, sino el interior de un personaje y no sabía cómo lo iba a recibir ni el público ni la crítica. He tenido buenas críticas y a los lectores les gusta mucho. Eso para mí es una gran satisfacción y me da ganas de seguir escribiendo.

La presenta en Zaragoza en los días previos al 23 de abril.

Me hace muchísima ilusión volver a Aragón. Para mí, es un honor que Domingo Buesa presente mi novela.

Y la próxima ¿de qué tratará?

Será un tema vivencial, parte de una experiencia autobiográfica, de un año que pasé en Irlanda, en un colegio de niñas. Volverá a haber magia, historias entrecruzadas, diferentes momentos y en ella aparecerá un personaje con orígenes franceses. Verá la luz en 2023, si Dios quiere.