‘Nuevo’ disco de Bunbury para el Record Store Day

“Hemos pedido una buena cantidad, y supongo que lo mismo han hecho muchas otras tiendas en toda España, pero ya nos han avisado de que no llegarán muchos”. Luis Linacero, dueño de la tienda de discos que lleva su apellido, habla así de una nueva gema para los coleccionistas de la discografía en solitario de Enrique Bunbury. Se trata de un ‘picture disc’ (con fotografía impresa sobre una finísima capa de polietileno en la superficie del vinilo) que se adjuntaba a la caja de coleccionista que sacó Warner Music Spain a finales de 2019 con motivo del vigésimo aniversario del disco ‘Pequeño’.

Warner aclara que únicamente se adjuntó en los casos de reservas previas, con lo que quedó un remanente de la edición prevista. La compañía quería darle salida con una ocasión especial, y este día de celebración de las ventas de discos ha sido la oportunidad elegida.

La llegada del Record Store Day, invento estadounidense que viene celebrándose puntualmente desde hace algo más de una década en España, se celebra desde el sello de Bunbury con el reparto de esta rareza, de la que enviará una limitada cantidad de copias a las tiendas participantes de toda España. Linacero será la única implicada en Zaragoza.

Cinco canciones de Bunbury extraídas de conciertos

El disco contiene cinco temas y sigue el formato ‘bootleg’, con canciones tomadas de la mesa de sonido de varios conciertos. Normalmente, estas piezas (que circulan desde siempre en el mercado de segunda mano, las ferias y, desde la aparición de internet, en ventas puntuales por internet) son tan piratas como Barbarroja, pero en este caso no ha lugar a tal categorización; es el propio sello del artista el que toma la iniciativa y ‘oficializa’ su venta pública.

El trabajo comienza con ‘Contracorriente’ (grabada en directo en Bilbao, e incluida en ‘Radical sonora’, editado en 1997) y sigue con ‘Planeta sur’ (extraída de un concierto en Ciudad Real, y también perteneciente a ‘Radical sonora’), ‘Lejos de la Tristeza’ (registrada en Ejea e incluida en ‘Pequeño’, álbum editado en 1999), una revisión del ‘All You Need is Pop’ de Calamaro captada en la prueba de sonido de un concierto en Cuenca (el argentino la metió en ‘El salmón’) y ‘Tesoro’, el tema de Héroes presente en ‘El espíritu del vino’ (1993), y que aquí sale de un concierto de Bunbury en Toledo. El diseño es de Álvaro Pérez Fajardo (Alvaro PFF), que ya ha trabajado en varias ocasiones con Bunbury.

'No se hacen encargos en el Record Store Day, se lo lleva el que llega primero'

Esta obras es una pieza de coleccionista, sin duda. De hecho, no contentará a todo el mundo: los ‘picture discs’ tienen sus detractores por la merma de detalles en el sonido y el aumento del ruido al contacto con la aguja que presentan en muchas ocasiones, pero las voces expertas destacan que una buena masterización resuelve esos problemas, algo con lo que se cuenta en este caso concreto. Además, el valor estético es indudable. “No se hacen encargos en el Record Store Day, se lo lleva el que llega primero; dado que no sabemos cuántas copias tendremos disponibles, aún hay menos posibilidad de reservas”, explica Luis Linacero. “De todos modos, hay mucho para elegir, y esperamos que sea un día bonito. Se notan las ganas que tenemos todos de un regreso a la normalidad, y comprar un buen disco en un día especial es siempre un placer”.

Más canela fina el 23 de abril

Linacero abrirá el día del patrón de Aragón por el hecho de la coincidencia con el Record Store Day, y también tendrá su hueco en el Día del Libro. “Además de material de Bunbury, sacaremos a la venta copias del single de Love of Lesbian ‘El astronauta que vio a Elvis’, canción de la película animada ‘Memorias de un Hombre en Pijama’. Volveremos a tener por tercer año consecutivo ‘La leyenda del tiempo’ de Camarón, y un single de Foo Fighters, ‘Making a Fire’, canción del álbum ‘Medicines at Midnight’ que aquí revisiona Mark Ronson”.

Linacero aclara que “también traemos un single de Taylor Swift, ‘The Lakes’, el ‘Termonuclear’ de Coque Malla y, un año más, algo de U2: esta vez es un epé de 12 pulgadas lanzado por el 40 aniversario de ‘A Celebration’, con dos pistas de esta canción y otras dos de ‘Trash, Trampoline and The Party Girl’ en la cara B. Bueno, y el picture disc de ‘Mensajes al viento’ de Niños del Brasil, edición numerada con un tema extra”.