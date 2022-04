Así es 'Julia', el nuevo fenómeno de HBO Max que no solo te conquistará por el estómago

La figura de Julia Child (1912-2004) vive momentos de renovado fervor. Algo que no se puede decir que no disfrutara en vida. Pionera en convertir lo gastronómico en fenómeno mediático al triunfar con el primer programa televisado de cocina, regresa a la actualidad de la mano de una serie de HBO Max, ‘Julia’, que lleva camino de ser la revelación de las vacaciones. Con cuatro episodios emitidos, la producción está conquistando a la audiencia y no solo por el estómago. Son muchos los ingredientes de esta receta de éxito.

Por ejemplo, el gionista y productor ejecutivo es David Goldfarg, creador de otro bombazo, ‘La maravillosa Mrs Maisel’, a la que ‘Julia’ emula en varios aspectos. El más evidente es la exquisita recreación de los ambientes de los años 60 en Estados Unidos, tan aspiracionales como basados en la idea de la perfecta ama de casa, un concepto que ambas series ponen en cuestión a través de sus rompedoras protagonistas.

En este caso se trata de Julia Child que, al contrario que Mrs. Maisel, es un personaje real, al mismo tiempo historia de la cocina y de la televisión. Child alcanzó cierta fama con su libro ‘The French Chef Cook Book’, en el que recopilaba las recetas aprendidas durante sus años en Francia como esposa de un diplomático. Con este jubilado y de vuelta a su país natal, la cocinera aficionada ve la oportunidad, ya en la madurez, de convertir el éxito de su recetario en un programa de televisión.

La serie narra, con guiños a la comedia, la aventura crepuscular de Child, que acabó enamorando a todo el país con su naturalidad y una manera nueva de entender la cocina, aunando pedagogía y entretenimiento. De paso, los éxitos y dificultades de Child a la hora de llevar a cabo aquel proyecto sirven también para ilustrar la sociedad de la época, sobre todo en lo que a su profundo machismo se refiere. También para abordar cuestiones más allá de lo histórico, de carga más profunda y que llegan hasta nuestros días, como son los sentimientos, complejos y frustraciones de la mujer madura, a menudo arrinconada en sociedad.

‘Julia’ muestra las dudas y temores de la protagonista, así como los de su entorno, enfrentado a una empresa que ahora parece fácil -un programa de cocina-, pero que entonces suponía innumerables retos técnicos, entre otras cosas porque se emitía en directo.

Otro punto a favor de la serie es contar con la actriz Sarah Lancashire. Una auténtica estrella de la televisión británica a la que muchos conocerán por ‘Happy Valley’. La actriz se mete en la piel de la campechana Child quien, con su 1,88 de estatura y su voz aflautada, rompía moldes frente a las cámaras.

La figura e influencia de Child, que ya fueron objeto de una película protagonizada por Meryl Streep (‘Julie & Julia’), va a inspirar también un documental de los mismos autores de ‘RBG’ (sobre la jueza Ruth Bader Ginsburg) y un ‘reality’ en el que los concursantes han de cocinar en una cocina como la de Child en los 60.