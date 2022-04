‘Detente bala’, el nuevo disco de Las Novias, ya asoma en el horizonte

‘Detente Bala’ suena a orden, aunque no lleva exclamaciones. Las Novias no quieren comprobar su vampirismo (la bala podría ser de plata) y, de paso, se marcan un título de disco antibelicista que, curiosamente, anunciaron dos días antes de la primera escaramuza de Putin en Ucrania. El nuevo trabajo del grupo de rock zaragozano, grabado en La Cafetera Atómica de Rafa Domínguez y masterizado con Javi Roldón en Vacuum, verá la luz antes del verano, probablemente en junio, aunque aún no hay fecha exacta.

Oskar Díez, guitarrista de la banda y docente de profesión, recuerda que el disco estaba armado hace ya un tiempo. “He perdido un poco la cuenta con el agujero de los dos años de covid, pero las canciones de ‘Detente bala’ las empezamos a trabajar justo después de terminar con ‘Invicto’, que salió en 2014. Ya sabes que nos tomamos nuestro tiempo. Lo que pasa que decidimos sacar antes el directo, ‘XXX’ (2018) y una vez presentado ya dimos forma a las canciones que saldrán ahora, aunque estaban hechas en su mayoría; el covid ralentizó la tarea de acabarlas. Cuando nos encerraron en marzo de 2020 ya teníamos el plan de grabar definitivamente en mayo de ese año; el parón nos llevó a cambiar cosas, añadir alguna canción y madurar otras un poco más”

Uno de los temas nuevos, ‘LF’, llegó a rodarse en directo por los pelos antes del confinamiento. “Sí, lo tocamos cuando abrimos para New Model Army en Madrid y Barcelona apenas una semana antes. Al final son 11 temas, todos originales, y no está incluido el villancico que sacamos a finales del año pasado, aunque son de las mismas sesiones de grabación. El disco lleva grabado varios meses, desde el verano pero razones de salud han demorado la posproducción y el paso a masterización”. Justo hace un año, Toño Leza colaboró vocalmente en el tema ‘Naufragio’ con la banda zaragozana Erizo.

Sonido Novias… con sorpresas

‘Detente bala’ suena a Novias; su punto de épica, las letras filosas de Toño Leza… sin embargo, Oskar anuncia sorpresas. “A ver, es lo que hacemos siempre, pero en plan obra maestra -ríe- y creo que hemos acertado de pleno con Rafa. Queríamos un sonido muy directo, de local, para cerrar el ciclo del ‘XXX’; suena como somos, ni más ni menos, te lleva a nuestros conciertos porque la ausencia de aderezos es deliberada. Obviamente, alguna cosilla extra sí hay en cuanto a arreglos, pero no tiene que ver con ‘Invicto’ para nada”.

El guitarrista de Las Novias puntualiza que no reniega del sonido que sacó Nacho Serrano en el anterior álbum de estudio del grupo. “Obviamente acabamos encantados con el trabajo de Nacho, ahí empleamos todo el tiempo del mundo, retocamos mucho las canciones; era calma total, como si fuéramos Depeche Mode en cuanto a velocidades y detalles. Llegamos al estudio con partes de las canciones sin cerrar, puros esbozos, sabiendo que resolveríamos todo en el estudio con Nacho y lo disfrutamos un montón. Simplemente queríamos algo totalmente opuesto ahora: batería, bajo, guitarras y voces, mezclas más sencillas, y Rafa le pilló el punto perfectamente. Con Javi Roldón ya habíamos trabajado antes y tenemos confianza absoluta en él, ha sabido entender de maravilla de qué iba el disco, y el sonidazo que ha sacado nos encanta”.

Rafa Domínguez a los mandos de la mesa en La Cafetera Atómica, con Germán (al fondo) y Oskar (a la derecha). Las Novias

Oskar tiene su tema favorito, el cierre del disco, pero también habla maravillas del homónimo del álbum, que lo abre. “La verdad es que ‘Detente bala’ es una canción que va a sorprender a la gente; nos salimos del carril habitual, va evolucionando a lo largo de seis minutos y pico y a más de uno le dejará sentado en el asiento. Quiero destacar la labor de Germán en la batería, lo suyo es increíble; ha trabajado muy estrechamente con Rafa para que todo estuviera como lo tenía en la cabeza, y se nota. Es un lujo que se uniera en su día -ríe- a estas tres viejas glorias; Valpalmas ya tiene el 50% de Las Novias, definitivamente. Pedro -García, el bajista- no tiene pueblo, y aunque soy de Bilbao mi pueblo aragonés es Embún, acabo de visitarlo y voy todo lo que puedo”.

En septiembre, Las Novias abrirá nuevamente para New Model Army en Zaragoza, en la Oasis; será el 17 de septiembre y las entradas (27 euros más gastos) están a la venta en Ticketmaster. “Estuvimos a gusto con ellos la última vez, son gente muy cercana, estaban pendientes de lo que tocamos y nos hicieron saber que les había gustado; son figuras que parecen colegas. Estamos encantados de volver a tocar con ellos en Zaragoza, pero estaremos poco rato, porque vienen con repertorio grande y se haría larguísimo si también nos extendemos. Al mes siguiente, en las Fiestas del Pilar, tendremos nuestro concierto propio en una sala de Zaragoza, aunque aún no hay fecha exacta; en noviembre haremos Madrid y en diciembre, Barcelona”.