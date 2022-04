La propuesta de la Sociedad Filarmónica para el lunes, día 11, consistió en música vocal de alta gama que transitó del norte al sur de Europa, con una parada estratégica en Liechtenstein.

Algún vínculo armónico existe entre la vocalidad de los países boreales y los esteparios. Pudo comprobarse en la primera de las piezas interpretadas por las Nordic Voices, ‘Solbøn’, de Thoresen, con inflexiones próximas a la música gutural del folclore siberiano. Excelente la coordinación de las entradas a contratiempo y la administración de los volúmenes en cada una de las tesituras desarrolladas por los cantantes noruegos.

El cambio de registro rítmico y de equilibrio fonético quedó muy definido al interpretar los motetes ‘Quem vidistis pastores’ y ‘Nigra sum sed formosa’, de Tomás Luis de Victoria. Ataques definidos, modulación cuidada y transiciones bien desarrolladas. Circunstancias que se mantuvieron en el ‘Vidi speciosam’, del mismo autor renacentista, que ejerció de contraste con el ‘Abendlied’, de Rheinberger, en la teórica segunda parte de un concierto sin interrupciones.

La pieza ‘Still in silence’, de Skjelbred, supuso el retorno a la modernidad tras el apunte romántico citado, punto de enlace centroeuropeo entre el norte y el sur.

nordic voices ***** Obras de Thoresen, De Victoria, Havrøy, Rheinberger, Skjelbred y Ratkje. Temporada de la Sociedad Filarmónica. Sala Galve del Auditorio de Zaragoza. Lunes, 11 de abril de 2022.

Los cantantes utilizaron también el recurso del distanciamiento físico y los efectos de la reverberación espacial para interpretar ‘BåNsull’, de Frank Havrøy, miembro del sexteto, y alcanzaron un notable nivel de originalidad en la última de las obras, ‘A dismantled Ode to the moral value of Art’, de la joven Maja Ratkje, en la que utilizaron toda una serie de recursos fonéticos inspirados en la naturaleza, combinando los silbidos de la brisa con el gorjeo de los pájaros, el rumor forestal y hasta referencias melódicas beethovenianas. Como propina, una breve nana.