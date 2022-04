La magia sigue a medias

Era lógico que la industria quisiera prorrogar el universo mágico que nació con Harry Potter, imaginario apreciado por quienes crecieron con los libros y las películas. Con la saga cinematográfica concluida en 2011, la reactivación llegó en 2016 por la vía de la ‘precuela’ y del ‘spin-off’ con ‘Animales fantásticos y dónde encontrarlos’, base para ampliar desde la progresiva exposición de lo previo. ‘Animales fantásticos. Los secretos de Dumbledore’, la tercera entrega de esta etapa, no depura los problemas de desarrollo de sus predecesoras e incurre en el carácter dilatado y en el ritmo plúmbeo que aquejaban a ‘Los crímenes de Grindelwald’. Tiende a detenerse, sobre todo en su primera mitad, en situaciones sin el suficiente interés, realidad por la que queda acotada a familiarizados e incondicionales que valoren sus detalles y su proceso de construcción. No obstante, dentro de que desde luego la magia no se despliega como gustaría, la sensación se suaviza una vez aparecen lo entretenido y lo vistoso, rasgos que además llevan a fijarse en el oficio ‘silencioso’ de David Yates, perfecto conocedor de los resortes de la franquicia al haber dirigido nada menos que siete filmes.

‘Animales fantásticos. Los secretos de Dumbledore' ** Dirección: David Yates Guión: J. K. Rowling y Steve Kloves Intérpretes: Eddie Redmayne, Jude Law, Dan Fogler, Ezra Miller, Jessica Williams y Mads Mikkelsen. Fantasía, 142 minutos. Reino Unido, 2022.





La historia, de nuevo con J. K. Rowling en el guión, muestra los respectivos movimientos de un maduro pero joven Dumbledore, con el magizoólogo Scamander al frente del grupo que forma, y Grindelwald, villano ahora encarnado por Mads Mikkelsen. La estrategia del primero no termina de entenderse hasta el tramo decisivo porque en el fondo busca anticiparse a lo que va a ir sucediendo, aspecto que con intención impregna la narración. El enfrentamiento entre líderes, definido por lo subyacente y por el pacto que impide la agresión directa, debería haberse aprovechado mejor. Ocurre parecido, al hilo del tema de las elecciones, con los apuntes discursivos sobre el peligro de ciertos ascensos políticos con fuerte apoyo popular.