Stay: psicodelia en la caverna

El pasado fin de semana se inició el programa del Zombie Sounds Fest con la actuación de The Courettes, dúo brasileño-danés de sonido garajero y aliento pop en el que brilla el desparpajo de su cantante y guitarrista Flavia Couri. La noche del viernes asistimos a la segunda cita, esta vez con una banda americana, The Whiffs, llegada desde Kansas City y que practica un energético power pop de inequívoca inspiración británica. Y el sábado tuvimos la ocasión de ver por primera vez en directo a la formación barcelonesa Stay, en una velada que completaron Los Modos, pioneros zaragozanos del power pop, ahora reconvertidos en trío.

Ya de entrada, cabría señalar que el escenario de La Bóveda del Albergue parecía el lugar idóneo para escuchar a Stay, dado que la banda comandada por el cantante y guitarrista Joan Birulés bebe directamente del clásico pop británico y si hay un recinto en Zaragoza que recuerde a The Cavern, ése es La Bóveda (por cierto, que Stay tocarán dos noches en The Cavern el próximo mes). Con seis álbumes a sus espaldas, alguno de ellos grabado (y bien acogido) en territorio inglés, Stay acaban de publicar ‘Old sounds of modern music’, un título que sintetiza a las claras el espíritu que les anima. Porque, efectivamente, sus canciones nos remiten a nombres como The Beatles o The Kinks y al rock psicodélico de los 60, pero también aparecen en sus canciones influjos del sonido Madchester a lo Stone Roses o The Charlatans, pinceladas tipo Byrds, ecos de T. Rex u Oasis.

Stay *** Presentando su último disco, 'Old sounds of modern music'. Componentes: Joan Birulés, voz y guitarra; Jordi Bel, guitarra y voces; Israel Palacio, teclados y voces; Jordi Casals, batería; José Horwat, bajo. Grupo invitado: Los Modos. Zombie Sounds Fest. Sábado, 9 de abril de 2022. La Bóveda del Albergue, Zaragoza

El grupo suena poderoso y convincente, ofrece un sólido trabajo instrumental, cuida las armonías vocales y no le hace ascos a embarcarse en desarrollos complejos de tono lisérgico. O sea, psicodelia de buena factura, enhebrada desde aromas antiguos pero con un toque contemporáneo. Por su parte, Los Modos volvieron a demostrar vivir una segunda juventud, con Míchel Gracia cambiando la guitarra por el bajo y presentando algunos temas nuevos. De momento, este Zombie Sounds Fest camina con paso firme y no a lo ‘Walking Dead’.