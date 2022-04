Nueva canción de Bunbury para el primer largometraje de ficción de Alexis Morante

El algecireño Alexis Morante lleva más de una década trabajando estrechamente con Enrique Bunbury en la parcela audiovisual, tanto en videoclips como en documentales. Después de una larga estancia vital en Los Angeles, Morante ha vuelto a fijar su cuartel general en España (en Málaga, concretamente) y ya cuenta los días para el estreno de su primer largometraje de ficción, ‘El universo de Óliver’. La película llegará a las salas de cine de toda España el próximo 13 de mayo, con la distribución de Filmax y un reparto encabezado por María León, Pedro Casablanc, Salva Reina y el niño Rubén Fulgencio.

Bunbury tiene su hueco en el proyecto; de hecho, ejerce de lacre y lazo en él. La película tendrá presencia musical del artista zaragozano, que se ha encargado de componer ad hoc una nueva canción para el filme, llamada ‘Esperando una señal’. No hay que confundirla con ‘Ezequiel y todo el asunto del big-bang’, tema de su disco ‘Curso de levitación intensivo’ (2020), que tiene un verso en el que se dice literalmente ‘Esperando una señal’; el que viene por ahí es un tema nuevo. La canción estará disponible para su escucha en las principales plataformas digitales el próximo 26 de abril, dos semanas antes del estreno audiovisual.

Las redes sociales de Bunbury anunciaban este jueves la grabación de un videoclip para esta canción, con el catalán Eric Boadella detrás de las cámaras. Morante está encantado. “La película es una ilusión de muchos años, y ya estamos a nada del estreno. Que Enrique participe en ella con su canción es una gozada, la verdad. Está inspirada en la película; él tuvo la ocasión de leer el guión hace tiempo. Nos conocemos desde hace unos añitos, ya sabes -ríe- y comentamos en su momento que si yo conseguía sacar adelante una película de ficción, él me haría la canción de los créditos finales. Si encajaba todo, claro, y así ha sido”.

El colofón perfecto

La película está ambientada en los años 80, y tiene al debutante Rubén Fulgencio como relator; la trama se desarrolla desde los ojos y la experiencia de un niño que empieza a dejar de serlo. “La banda sonora es de Julio de la Rosa, otro lujo, pero Enrique ha puesto el complemento perfecto con esa canción, que tiene un punto nostálgico y definitivamente ochentero. Es una canción increíble para un cierre de película; ¿te imaginas -se ríe otra vez- que no me hubiera gustado? Cualquiera le dice que no… pero qué va, la canción me enganchó desde la primera vez que escuché la maqueta que trajo Enrique. Luego la grabó a principios de año en Los Angeles, con Rafa Sardina y unos músicos geniales entre los que está Gabi Martínez, guitarrista de Zaragoza, o el pianista de David Bowie. Ya la escucharéis cuando llegue el momento, que será enseguida”.

El cineasta barcelonés Eric Boadella Huybens, realizador de 'Esperando una señal', vive en Estados Unidos desde 2007 y está radicado en Los Angeles. “Es uno de mis mejores amigos -apunta Alexis- y dado que me he vuelto a España, recomendé a Enrique que contara con Eric para sus vídeos, por dos razones principales: es un gran director, que conoce la escena perfectamente, y no me parecía adecuado involucrarme personalmente en este trabajo concreto cuando queda tan poco para el estreno; no debo apartarme del camino emprendido con ‘El universo de Óliver’. El vídeo tendrá también imágenes de la película, y contará con la visión de Eric, que siempre es algo bueno”.

Tres veces candidato al Goya

Alexis Morante ha cimentado su carrera fílmica en los documentales y los videoclips, sin desmerecer alguno de sus cortos. Es el director de ‘Héroes. Silencio y Rock & Roll’, el documental sobre el grupo zaragozano que estuvo en la lista de candidatos a ganar un Goya en la edición de este año. T ambién es responsable de ‘Camarón: Flamenco y revolución’ (2012), del mediometraje ‘Licenciado Cantinas’, protagonizado por Bunbury, y de ‘El camino más largo’ (2016), diario fílmico de viaje de la que quizá haya sido la gira más curiosa de Bunbury, abriendo camino en escenarios insólitos por las profundidades de los Estados Unidos.

El corto ‘Bla. Bla, bla’ (2015), con Salva Reina como protagonista, también trajo muchas alegrías al realizador y guionista gaditano, que en su primer largo también se ha involucrado en la escritura del guión junto a Raúl Santos (su socio en la productora 700g Films) y Miguel Ángel González, basándose en la novela homónima de este último. La película ha sido rodada íntegramente en Sevilla y el Campo de Gibraltar; se sitúa en 1985 y sigue los pasos de Óliver, un niño con gran capacidad de imaginación que se muda al sur del sur europeo poco antes de que llegue el cometa Halley, acontecimiento que cautiva al muchacho, obsesionado por el manto estelar.