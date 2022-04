Una quimera visual de arte y cine retrata la pasión por la pintura de Jorge Gay

"Pintar es volver al origen y reencontrarse con nuestros antepasados. Y entre ellos están los pintores que habitan mi memoria y mi pincel. Están todos los que aparecen en ‘Los fugaces párpados’ pero también hay otros que no suelo citar como Piet Mondrian y Rafael de Urbino”, dice el artista Jorge Gay, que asume algo incuestionable: esa muestra, que se expuso en el Paraninfo desde octubre de 2020 hasta abril de 2021, fue algo especial, la más autobiográfica, una refutación y una defensa de la pintura y la apuesta por la belleza.

Como la muestra sucedió en tiempos de pandemia, el pintor quiso hacer una grabación para que sus amigos pudieran verla. Y a ello se sumó que la directora de cine Marta Horno la vio y que se quedó maravillada, y quiso grabarla. De ese encuentro surgió la película de 36 minutos, ‘Los fugaces párpados’, con guión y dirección de Marta, que se pasa la tarde del martes 5, a las 20.00, en los cines Palafox. El proyecto se presentaba la mañana del lunes en la sala de prensa del Paraninfo. A Jorge y Marta, los acompañaban el músico Joaquín Pardinilla y la vicerrectora Yolanda Polo, quien elogió la muestra, el trabajo y la sensibilidad del artista, y anunció que el documental se pasará el 4 de mayo en la sala María Pilar Sinués del Paraninfo.

Jorge Gay recordó que el documental ‘Los fugaces párpados’ es “un poema visual, o más bien una quimera visual porque no sabíamos que iba a salir, y a la vez son retazos de la vida de un pintor”, decía el artista, que también definió el documental como “un canto a la pintura como gesto remoto y una invitación a la belleza. Y a la vez es un proyecto para interpretar el mundo. Somos lo que hemos visto” y todo aquello que nos ayuda “a educar los ojos de nuestro corazón”.

Jorge Gay sorprendió a sus seguidores con un poemario, centrado en la pintura, donde habla de sí mismo, de la memoria y de sus múltiples dioses del arte. José Miguel Marco.

Jorge Gay recordó que ‘Los fugaces párpados’ es la extensión natural de una exposición y del libro libro de poemas sobre la pintura que la acompañó, en la que han participado muchas personas: Marta Horno, sin duda; el diseñador Fernando Lasheras, con quien lleva 40 años trabajando con mucha complicidad; José Manuel Fandos, responsable del montaje y las animaciones; la actriz y rapsoda María José Moreno, cuya voz se funde con la suya en ocasiones, y el compositor e intérprete Joaquín Pardinilla, “que ha hecho unas músicas maravillosas”.

Marta Horno recordó que desde hace años sigue con mucha atención la obra de Jorge Gay. “Me llegó a través de amigos y de mi propia familia. Cuando vi la exposición me gustó mucho y quise grabarla”, explicaba. Le dijo al pintor que alguna vez y algún día querría hacer algo sobre su obra. Y ese momento llegó de inmediato. Y se rodó en varios días “con disciplina, con rigor, con trabajo y con diversión”, tal como subrayó el propio Gay.

La película avanza a la luz de la biografía y de la pintura del artista, nacido el día que se suicidó Cesare Pavese, un 26 de agosto de 1950, aunque no hay una línea cronológica definida. Hay alusiones a un barrio de Zaragoza, al perfil y a los pájaros de La Codoñera, a la Zaragoza gris y opaca de los años 50 y 60. Escribe Jorge: “Asoman porque la infancia es el lugar de los hallazgos perdurables, un sitio donde poder volver, la única patria que nos queda. Pero también asoma la necesidad del viaje: la luz de la Roma eterna, la Venecia vulnerable o el París ambiguo”.

El pintor insistió que en esta reunión de voluntades había “un ánimo indesmayable de seguir trabajando todos y de seguir creciendo” porque “pintar es ir al espíritu de las cosas”. Gay recordó que “mi vida, de oficio, es de una soledad absoluta, puedo estar varias horas si hablar con nadie, salvo con las emisoras de la radio o los mirlos, a los que adoro, que vienen a destrozarme las macetas”.

Para Pardinilla, Jorge Gay es un poeta “inteligente y sensible”, incluso cuando no escribe versos. Lo comprobó en 2006 cuando coincidieron en ‘Amares’ de Miguel Ángel Berna y lo ha vuelto a ver ahora. Cuando le mandaron la obra pensó que no necesitaba nada, que tenía un ritmo interior y un silencio muy especiales. Se atrevió a crear una banda sonora que tiene su personalidad, sus texturas, su plasticidad y su evocación. “Para la parte más biográfica he hecho una música en la línea del Sexteto Pardinilla, muy melódica, con ecos de música de la raíz. Y la segunda parte, más centrada en la pintura, he utilizado una música más abstracta que acompaña el discurrir del pensamiento”, resumió el guitarrista y compositor.

'Jorge Gay. Los fugaces párpados'. Dirección de Marta Horno. Montaje y animaciones: José Manuel Fandos. Música: Joaquín Pardinilla. Voces: Jorge Gay y María José Moreno.