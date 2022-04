'Mass': tratar de explicar la violencia

Gus Van Sant dirigió hace unos años una estupenda película, ‘Elephant’, sobre la masacre perpetrada por un par de alumnos en el instituto de Columbine. La misma también sirvió al documentalista Michael Moore para realizar un documental, ‘Bowling for Columbine’, en el que, con su estilo tan peculiar, analizaba la violencia y el uso de armas en Estados Unidos. De otra manera muy diferente y basándose en una pieza teatral de Yasmina Reza, Polanski también abordó en ‘Un dios salvaje’ la violencia entre adolescentes.

'Mass' **** Director y guionista: Fran Kranz.

Fotografía: Ryan Jackson-Healy. Intérpretes: Jason Isaacs, Martha Plimpton, Ann Dowd, Reed Birney.

EE. UU. 2021. 110 minutos

No sé hasta qué punto han podido influir en Fran Kranz, como director y guionista primerizo de ‘Mass’, las propuestas hechas en los trabajos que acabo de citar, pero, a su propia manera, todas ellas están en el aire en el desarrollo de esta interesantísima y arriesgada película. ‘Mass’ no contiene imágenes de violencia explícita, no las tiene, pero la hay en ella. Se produce a través del encuentro de dos padres y dos madres que cargan con un dolor atroz, cada uno el suyo, muy diferente, pero tremendo en cualquier caso. Les une una tragedia del pasado que tuvo que ver con sus hijos y ello es el objeto de la reunión.

Se supone que Fran Kranz es un director todavía sin experiencia, aunque el muy buen resultado de su primer trabajo cinematográfico lo desmienta. Kranz reúne a cuatro actores poco conocidos que, rápidamente, logran hacerse muy cercanos. Cada uno de ellos se mete en su papel y hace que dejemos de ver al actor para ver a alguien real. El cineasta mantiene el ritmo con perfección y no era fácil, porque no lo es meter a cuatro personajes en una habitación cerrada y hacerles hablar. Y obligarles a que cada uno expulse su dolor y su rabia, y que lo hagan con un derroche de talento. Al final, queda una película dramática muy dura, que analiza sin contemplaciones el papel de los padres, de las instituciones, de todos nosotros, ante la violencia que no alcanzamos a adivinar, que no sabemos descubrir a tiempo.