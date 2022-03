La DGA dice ahora que no ha decidido aún sobre los restos de la muralla medieval

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la DGA aseguró ayer que no ha decidido aún el futuro de los restos aparecidos en el solar del paseo de María Agustín, 40, donde una promotora privada tiene previsto construir un edificio de viviendas. Marisancho Menjón, directora general de Patrimonio, que visitó ayer las obras, aseguró que la decisión se tomará "cuando los arqueólogos que trabajan en el solar nos envíen su informe y tengamos también el de nuestros servicios jurídicos".

En el solar se trabaja desde hace meses y, como publicó HERALDO el pasado sábado, fuentes del propio departamento aseguraban que se había "resuelto autorizar el inicio de las obras de cimentación en el solar (...), base para la construcción prevista de una promoción inmobiliaria. La decisión comporta la retirada de los restos arqueológicos ya documentados, en los que se ha trabajado exhaustivamente en los últimos meses bajo la dirección de tres arqueólogos". Dichas fuentes circunscribían los hallazgos a "restos muy arrasados de viviendas islámicas, así como parte de un horno alfarero del siglo XVI y restos de diversas estructuras de origen medieval, así como otras de los siglos XVIII a XX, en buena medida correspondientes a pozos y canalizaciones". Y no mencionaban en ningún momento que hubiera aparecido algún resto de la muralla.

Lo que al parecer ha salido a la luz en los últimos meses son dos pequeños tramos de muralla medieval y dos de sus torreones, uno de los cuales alcanza cinco metros en su punto más alto. Todo ello en tapial (tierra prensada), lo que diferencia estos vestigios de otros de muralla medieval descubiertos hasta ahora en Zaragoza y que son de ladrillo.

Marisancho Menjón reconocía que había salido "un cubo de muralla" y que no es algo "que suceda todos los días". Y afirmó que lo comunicado el viernes desde el Departamento responde a lo que "se hace habitualmente cuando lo que se encuentra no tiene gran interés: se excava, se documenta y se retiran los restos, incluso cuando no está previsto que se construya un párquin», pero que en este caso la situación es distinta y aún no se ha tomado una decisión. Añadió que la mayor parte del solar está excavada, que los trabajos terminarán pronto y "que la mayor parte de lo hallado no es monumental". "Estamos pendientes de los informes arqueológicos y jurídicos", reiteró.