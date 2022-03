Ignacio García Palacín: "La fotografía es la búsqueda constante de una mirada personal"

¿Qué le ha dado la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, que cumple un siglo?

Llevo diez años en ella y me ha ayudado a formarme en la fotografía, sobre todo en lo que no había podido formarme por mí mismo. Me había interesado la foto toda la vida, he revelado en casa, siempre he practicado la foto analógica, la foto química que digo yo por aquello de la deformación profesional. Había estudiado foto por mi cuenta, veía fotografía, leía y compraba libros, pero sin embargo el no formar parte de una comunidad que viera tus fotos y las comentara era algo que me faltaba.

Y se integró.

Sí. Lo que me han aportado los socios y los cursos de la RSFZ es inmenso: ahí se me estimuló a participar en otros concursos exteriores. Y al enseñar fotos, aprendes mucho de la foto que haces y de las fotos ajenas.

O sea que cree de verdad que la RSFZ es una escuela de convivencia fotográfica y de aprendizaje del arte de fotografiar.

Sí, sí. Y de ver fotos. Y de entender las fotos. Es muy interesante ver lo que hacen otros y qué ven otros en las fotos. La fotografía en el fondo es la búsqueda constante de una mirada personal, propia, de un punto de vista particular. Crecí en el colectivo. En la RSFZ me asomé al horizonte infinito de las imágenes.

¿Cómo definiría las fotos que le gustan?

A mí me gusta hacer una fotografía resuelta en cámara. Sé procesar, incluso puedo hacerlo bastante bien, sé hacer retoque más o menos elaborado, pero lo que más me gusta es construir la foto en la propia cámara. Probablemente es por la tradición de venir de una fotografía química o analógica. He hecho mucha diapositiva, a lo mejor 40.000 fotos.

¿Y qué asuntos o series le interesan más?

A mí la fotografía de naturaleza. Además de ser de la Confederación Española de Fotografía para los concursos, me asocié a los Asociación Internacional de Fotografía y a través de ahí supe que existe la Photographic Society of America y participé en concursos. En 2014 logré ser el fotógrafo español con los mejores resultados en los concursos Photographic Society of American en lo que es naturaleza. Participé en 35 concursos porque hay que acumular puntos para obtener reconocimiento.

¿Para qué le ha servido a un ingeniero y científico como usted la fotografía?

Para mirar de otra manera, te fijas en otras cosas. Yo disfruto mucho más si planifico los viajes, porque la otra fotografía que hago es la fotografía de viajes.

Hace algo más de un mes, fue elegido presidente de la RSFZ. ¿Cómo fue esa primera noche, tenía vértigo, pensó que era una gran responsabilidad?

La horas previas fueran los intensas. Y el rato previo con la gente para ver si presentábamos candidatura o no fue realmente lo complicado.

¿Qué le llevó a presentarse?

Creía que la energía del vehículo que nos había llevado adelante durante un siglo se había acabado o se estaba acabando y necesitábamos más gasolina para seguir. Vimos que había unas cuantas personas que tenían gasolina y ánimo para hacer cosas, y en especial la gente que venía de fuera de la Junta. Y eso me llevó a pensar que existía la posibilidad de tener un proyecto interesante, dinámico, que podíamos aportar un nivel nuevo a la RSFZ, y redireccionar la sociedad para dar más a los socios y más a la sociedad de Zaragoza. Porque tenemos una visibilidad baja y vivimos y trabajamos en una ciudad donde tenemos que dar más impacto. Además, querríamos integrar gente joven a la institución.

¿Por qué es importante la RSFZ?

En la RSFZ han estado los grandes fotógrafos de Zaragoza, no se entendería nuestra fotografía sin nuestros fundadores, pero hay grandes fotógrafos de Zaragoza como Rafael Navarro, socio, y hay muy buenos fotógrafos históricos muy vinculados a nosotros como José Antonio Duce, Santiago Chóliz, José Luis Gota, José Luis Cintora. Hay grandes fotógrafos en la ciudad que siguen en activo y están en la RSFZ. Escuchar a Chóliz o a Gota los comentarios que hacen a las fotos que presenta cualquiera de nosotros ya es una lección. La RSFZ aporta conocimiento de la fotografía y Zaragoza se ha exportado gracias a muchos fotógrafos de nuestra asociación.

¿Saben que existimos?

Sí. La RSFZ es una las de las cofundadoras de la nueva Confederación Española de Fotografía; somos un referente del asociacionismo de nivel en España.

Y ahora que está aquí, que ha ganado y que tiene un clima estupendo e ilusionante, ¿qué quiere hacer como presidente?

Lo primero que hago es reconocer el trabajo y el esfuerzo de mi predecesor Julio Sánchez Millán. Y luego, con la Junta Directiva, quiero visibilizar la institución mediante la formación sobre todo, un punto clave para nosotros (contamos con José Garrido) y expandirnos con conferencias y actos. Queremos visionar portfolios, abrir los concursos para que se presenten más fotos… Tenemos un concurso de retratos, ‘Carmelo Tartón’, que es conocido. Tenemos una fototeca que vamos a poner en línea para que todo el mundo pueda acceder a ella. Contamos con la parte general de archivos...

Recuérdenos que hay ahí. ¿Qué tienen?

Hay archivos que provienen de soportes de papel y de placas a los que se puede acceder por fotografía o por autor y están datados entre 1890 y 2013. Hay unas 250 fotos sin datar y un total de casi 5000. Las de los últimos años corresponden, sobre todo, a concursos internos de la RSFZ. Y entre otras tenemos las siguientes donaciones: un fondo de José Antonio Duce, con 2.000 fotos datadas entre los 50 y 80; un fondo de José Luis Marín Ruiz, con 200 fotos de 1974 a 1982; fondos como el de Pepe Verón y otros aún están sin cerrar en la base de datos y no son accesibles por el momento.

¿Qué están planificando para celebrar su centenario?

Podríamos decirlo así de manera genérica: un gran homenaje a Zaragoza. Haremos una muestra de fotos en la calle, en Gran Vía. Y una gran muestra, ‘RSFZ. Cien años de fotografía’, que coordinará Juan Carlos Lozano y contará con la colaboración del expresidente Julio Sánchez Millán, será el año que viene en la Casa de los Morlanes. También haremos una meditada muestra de socios, ya comprometida con Centro Joaquín Roncal. Querríamos traer a Zaragoza para 2023 el congreso de fotografía que promueve la Confederación Española de Fotografía. Trabajamos en un ciclo de cine y fotografía, con películas como ‘Blow-up’, ‘El ojo público’, etc., y también queremos fotografiar a la población zaragozana, en fotos de estudio en la calle, barrio a barrio. Estamos muy ilusionados. Todo el mundo ha dado un paso al frente para mostrar su apoyo, incluso gente que iba en la anterior junta.

¿Qué es lo que más le gusta fotografiar de Zaragoza?

Sin duda, la gente. Me gusta mucho la foto callejera, esa que va un poco más allá de la foto de recuerdo de un móvil. Y el Ebro siempre me atraído.