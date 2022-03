Por la gloria de Little Feat

Aunque nunca alcanzaron el éxito masivo, Little Feat fue una de las bandas más poliédricas y exuberantes del rock americano de los años 70, y sus discos siguen siendo a fecha de hoy un prodigio de versatilidad, imaginación y riqueza sonora. Enfrentarse a su música supone un reto mayúsculo que no está al alcance de cualquiera, pero si había gente en este país capaz de salir airosa de tamaño reto eran los zaragozanos The Kleejoss Band y el cántabro Hendrik Röver (Los Deltonos), aliados en una ocasión única -de momento no hay más conciertos previstos, aunque uno apuesta a que los habrá- para recuperar y celebrar el legado de la formación californiana que lideraba el malogrado Lowell George, fallecido en 1979.

Sabíamos de la querencia tanto de Hendrik como de los Kleejoss por la música de Little Feat, pero como bien dijo Röver al principio de su actuación en el Rock & Blues Café, “una cosa es escucharlos y otra tocar sus canciones”. Sin duda: los Feat poseían un sonido tan distintivo y una amplitud de registros que complican mucho la tarea de tratar de emularles, así que la alianza maño-cántabra procura llevar esas canciones a su terreno, respetando las esencias. Y lo consiguen, vaya si lo consiguen. Desde el arranque del concierto, con piezas como ‘Two trains’ o su espléndida relectura de ‘Skin it back’, uno de los mejores ejemplos del personal estilo de los Feat para facturar funk-rock de acento sureño, pasando por pelotazos de blues asilvestrado como ‘Cold, cold, cold’, ‘Fatman in the bathtub’ o ‘Apolitical blues’.

Con Röver y Luis Kleiser repartiéndose la voz solista, tres crepitantes guitarras –Hendrik asumiendo el papel con el slide que hacía Lowell George-, unos efectivos teclados y una poderosa base rítmica, se fue sucediendo una colección de esplendorosas canciones en las que se enredan rock y country, soul y rhythm’n’blues de New Orleans, blues y aromas sureños: ‘Easy to slip’, ‘Teenage nervous breakdown’, ‘On your way down’, ‘Sailin’ shoes’, ‘Willin’, ‘Spanish moon’, la emblemática ‘Dixie chicken’... En fin, una velada excepcional y difícilmente repetible, un gozoso y suculento festín para cualquier devoto de Little Feat. ¡Bravo!