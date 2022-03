‘The Hole X’: al otro lado del agujero

Josemi, de vestuario, entra en el camerino de Julio Bellido con una peluca y la deja junto a él. "Es que en el espectáculo sale volando y cada tarde me la devuelven", explica el actor zaragozano. Al rato entra Maru. Quiere dar con él los últimos toques a una pequeña coreografía que hacen juntos. Empiezan a moverse frente al espejo. "Tú izquierda, pam pam, derecha, pam...".. Es un día importante para ella. Se estrena en un papel nuevo, sustituyendo a una de las sus estrellas: Vinila Von Bismark.

Todo sucede dentro del Teatro Principal. Dos horas antes de que el público llene las butacas para la función del miércoles de 'The Hole X'. Un público que ni se imagina todo el trabajo previo que hay detrás del escenario. Que no lo sabrá porque no lo debe saber, de eso va el teatro.

No debe saber, por ejemplo, que Julio anda algo "cascado de la voz". Y no lo sabrá porque él hará un enorme esfuerzo y tirará de oficio. También porque estará apoyado por un equipo que trabaja constantemente para pulir cualquier imperfección.

Si la compañía fuera una empresa al uso, podría decirse que los controles de calidad son constantes. Habla Ania, la regidora, el ojo que todo lo ve y todo lo controla: "Cada día vemos la función aquí (señala una pantalla) y entre la directora residente (Vinila) y yo, si detectamos alguna imperfección o algo que se puede mejorar, al día siguiente se ensaya de nuevo". Hoy ha tocado un número aéreo.

HERALDO se cuela en el ensayo previo a la actuación de 'The Hole' y en los camerinos de los artistas, como el del zaragozano Julio Bellido.

Lo que se hace todos los días es probar el sonido y probar las voces, "porque no todos los días están igual". Es el caso de Julio. El zaragozano arrastra una tos molesta, pero en el ensayo con sus compañeros que hacen de mayordomos nadie lo diría.

‘The Hole’ es un espectáculo muy exigente físicamente. "Acabamos agotados", dice Julio, quien a la par es consciente del carácter único de la propuesta:"Es una auténtica fiesta y te acabas contagiando de ella, y del público, que cada día es diferente, y el de Zaragoza, muy bueno, pero muy serio, aunque acaba entrando el que más".

Bellido, que comenzó su carrera de la mano de Bigas Luna en El Plata, es hoy por hoy uno de los rostros habituales de este musical canalla que celebra la insólita cifra de diez años en escena. En el espectáculo brilla con su capacidad vocal dando vida a un personaje, Almond, que se transforma en otro (sorpresa). "El nombre del personaje me lo puso Álex", cuenta.

Álex es Álex O’Dogherty, uno de los maestros de ceremonias de ‘The Hole’, un papel en el que se turna con Canco Rodríguez, Eva Isanta y Víctor Palmero. El actor dirige el cotarro de cara al público, pero también detrás. Durante el ensayo entra en el escenario y saca una sonrisa de los actores ofreciéndoles unas palmeritas.

Todo está en relativa calma hasta poco antes de que comience el espectáculo. Julio se maquilla ("es de lo que menos me gusta", confiesa). Frente al espejo con luces, en una escena que concentra muchos mitos teatrales, compone su máscara. Fuera se oye a Ania: "¡Quince minutos!". Los primeros en salir se concentran al borde del escenario. "¡Mucha mierda, Maru!". Al pisar fuerte hacia escena, la actriz parece multiplicarse por dos. «Julio, abrígate», se preocupa un compañero. Empieza ‘The Hole X’.